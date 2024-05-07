Помер Ян Пташин Врублевський, ікона польського джазу. Ще вчора вів "Три квадранси джазу".

Нині помер Ян Пташин Врублевський, саксофоніст, легенда польської джазової сцени, знаний у нас не тільки з його концертів і платівок, але й джазових радіопередач на Третій програмі Польського радіо (знаменита Trójka – "Трійка"). Першу з них він був провадив – страшно подумати – більш як 55 років тому, 26 жовтня 1969 року, останню – популярну в нас як вікно у світ джазу за часів совдепії "Три квадранси джазу" – ще вчора, 6 травня.

Невтомний промоутер джазу, саксофоніст, композитор, аранжувальник, диригент, музичний критик, почав джазувати ще в школі, на початку 1950-х. Після закінчення ліцею в рідному Каліші вчився в познанській політехніці (механізація сільського господарства) і грав джаз у квінтеті Єжи Міляна. 1956 року його запросив у свій "Секстет" Кшиштоф Комеда, він і дав йому сценічне псевдо Пташин. В складі цього легендарного секстету він дебютував яко професійний джазмен на джазовому фестивалі в Сопоті 1956 року.

Влітку 1958 року його запросили до американського International Youth Band, і він став першим і єдиним з країн за "залізною завісою" джазменом, який виступив на знаменитому джазовому фестивалі в Ньюпорті, де грав на одній сцені з Луї Армстронгом. Після цього концерту він виступав у багатьох містах США, а згодом у Європі, Індії, Африці та Азії. Він був засновником або учасником численних джаз-груп, зокрема: Jazz Believers (1958–1959), Квінтет Анджея Курилевича (1960–1961), Polish Jazz Quartet (1963–1966), Mainstream (1973–1977), SPPT Chałturnik (1970–1977), Extra Ball, Квартет Пташина Врублевського (1978–1984), Made In Poland (з 1993).

Пташин мав власний миттєво впізнаваний стиль гри з характерним саксофонним тембром і сильним свінгом. У своїх композиціях він підкреслював мелодійну лінію, зберігаючи чітку форму, приділяючи велику увагу аранжуванню та гармонії.

Недавно, 27 березня, він відзначив свої 88-мі уродини. Помер у своєму будинку у Варшаві.

Дискографія:

1956 Sextet Komedy: Festiwal Jazzowy Sopot

1958 All Stars Swingtet

1958 Jazz Believers

1958 Newport International Youth Band

1960 Quintet Ptaszyna Wróblewskiego

1960 Jazz Jamboree '60

1961 Jazz Outsiders

1961 Kwintet Jerzego Miliana + Jan Ptaszyn Wróblewski

1961 Jazz Jamboree '61

1962 Ballet Etudes: The Music of Komeda

1963 Kwintet Andrzeja Kurylewicza

1965 Polish Jazz Quartet

1965 Ptaszyn Wróblewski Quartet

1965 Jazz Jamboree '65

1969 Studio Jazzowe Polskiego Radia

1972 Sweet Beat

1973 Mainstream

1973 Sprzedawcy glonów

1975 SPPT Chałturnik i Andrzej Rosiewicz

1976 Skleroptak

1977 Mainstream

1977 Kisa Magnusson & Mainstream

1978 Jam Session w Akwarium 1

1978 Flyin' Lady

1980 Z lotu Ptaka

1983 New Presentation

1989 Jan Ptaszyn Wróblewski: Polish Jazz

1993 Czwartet - Live In Hades

1995 Made in Poland

1998 Henryk Wars Songs

2005 Real Jazz

2007 Supercalifragilistic

2014 Moi pierwsi mistrzowie – Komeda/Trzaskowski/Kurylewicz

2017 Polish Jazz Quartet – Meets Studio M-2

2020 Kwintet Barowy – Do widzenia