Помер Ян Пташин Врублевський, ікона польського джазу. Ще вчора вів "Три квадранси джазу".

Нині помер Ян Пташин Врублевський, саксофоніст, легенда польської джазової сцени, знаний у нас не тільки з його концертів і платівок, але й джазових радіопередач на Третій програмі Польського радіо (знаменита Trójka – "Трійка"). Першу з них він був провадив – страшно подумати – більш як 55 років тому, 26 жовтня 1969 року, останню – популярну в нас як вікно у світ джазу за часів совдепії "Три квадранси джазу" – ще вчора, 6 травня.
Невтомний промоутер джазу, саксофоніст, композитор, аранжувальник, диригент, музичний критик, почав джазувати ще в школі, на початку 1950-х. Після закінчення ліцею в рідному Каліші вчився в познанській політехніці (механізація сільського господарства) і грав джаз у квінтеті Єжи Міляна. 1956 року його запросив у свій "Секстет" Кшиштоф Комеда, він і дав йому сценічне псевдо Пташин. В складі цього легендарного секстету він дебютував яко професійний джазмен на джазовому фестивалі в Сопоті 1956 року.
Влітку 1958 року його запросили до американського International Youth Band, і він став першим і єдиним з країн за "залізною завісою" джазменом, який виступив на знаменитому джазовому фестивалі в Ньюпорті, де грав на одній сцені з Луї Армстронгом. Після цього концерту він виступав у багатьох містах США, а згодом у Європі, Індії, Африці та Азії. Він був засновником або учасником численних джаз-груп, зокрема: Jazz Believers (1958–1959), Квінтет Анджея Курилевича (1960–1961), Polish Jazz Quartet (1963–1966), Mainstream (1973–1977), SPPT Chałturnik (1970–1977), Extra Ball, Квартет Пташина Врублевського (1978–1984), Made In Poland (з 1993).
Пташин мав власний миттєво впізнаваний стиль гри з характерним саксофонним тембром і сильним свінгом. У своїх композиціях він підкреслював мелодійну лінію, зберігаючи чітку форму, приділяючи велику увагу аранжуванню та гармонії.
Недавно, 27 березня, він відзначив свої 88-мі уродини. Помер у своєму будинку у Варшаві.
Дискографія:
1956 Sextet Komedy: Festiwal Jazzowy Sopot
1958 All Stars Swingtet
1958 Jazz Believers
1958 Newport International Youth Band
1960 Quintet Ptaszyna Wróblewskiego
1960 Jazz Jamboree '60
1961 Jazz Outsiders
1961 Kwintet Jerzego Miliana + Jan Ptaszyn Wróblewski
1961 Jazz Jamboree '61
1962 Ballet Etudes: The Music of Komeda
1963 Kwintet Andrzeja Kurylewicza
1965 Polish Jazz Quartet
1965 Ptaszyn Wróblewski Quartet
1965 Jazz Jamboree '65
1969 Studio Jazzowe Polskiego Radia
1972 Sweet Beat
1973 Mainstream
1973 Sprzedawcy glonów
1975 SPPT Chałturnik i Andrzej Rosiewicz
1976 Skleroptak
1977 Mainstream
1977 Kisa Magnusson & Mainstream
1978 Jam Session w Akwarium 1
1978 Flyin' Lady
1980 Z lotu Ptaka
1983 New Presentation
1989 Jan Ptaszyn Wróblewski: Polish Jazz
1993 Czwartet - Live In Hades
1995 Made in Poland
1998 Henryk Wars Songs
2005 Real Jazz
2007 Supercalifragilistic
2014 Moi pierwsi mistrzowie – Komeda/Trzaskowski/Kurylewicz
2017 Polish Jazz Quartet – Meets Studio M-2
2020 Kwintet Barowy – Do widzenia
07.05.2024