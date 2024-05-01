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Вільям Блейк
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Вільям Блейк «Предвічний» (1794)
Середа, Травень 1, 2024 - 22:30
До теми
Назустріч теперішності історичній
Богдан СМОЛЯК
Роман Володимира Лиса «Максим Ґонтар» можна назвати глибоко психологічним трилером із чітко розставленими світоглядними акцентами й виходом в інтелектуально-історичний простір.
30.04.24
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Штука
Обкладинки «сірого паспорта»
Юрко ТИМЧУК
Проблеми зі зброєю потроху розв’язуються, проблеми з мобілізацією потроху збільшуються. Закон Лавуазьє може набрати химерних форм.
30.04.24
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Україна
Новий реалізм Підзамча
Лілія Бомко
“Що востаннє у тебе викликало захоплення?”. Позаяк саме здатність захоплюватися пробуджує певний імпульс до думки і водночас до співтворення сенсів тексту поетичної збірки “Підзамче Mon amour” Любомира Серняка.
28.04.24
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Штука
Катерина Каспер – українська Венера на світовій сцені
Аделіна Єфіменко
2014 року вона виграла міжнародний конкурс вокалістів у Гельсінкі. З цього часу і розпочався зоряний шлях української співачки. Її виступи на сценах багатьох оперних театрів та фестивалів захоплюють і залишаються в пам’яті як рідкісні моменти подиву розкішним, гнучким, віртуозним співом.
27.04.24
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Штука
Елегія для Януша Шубера
Василь МАХНО
Перевізники – напоготові. Ключники – напоготові. Вічні питання. Вічні невідповіді. Постійна невідповідність наших слів й космосу.
27.04.24
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Дискурси
Імперське знання
Микола Рябчук
Токсичне маніпулятивне “імперське знання”, вироблене Росією та леґітимізоване імперськими інтелектуалами, стало міжнародним, перетворилось на “здоровий глузд”
27.04.24
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Дискурси
Вулиці Імен — до Дня Львова
У центрі уваги — люди культури, які в різні періоди й різними способами творили обличчя міста, впливали на культурні та суспільні процеси, змінювали свої середовища і країну.
26.04.24
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Штука
Квітневі маскарони
Юрко ПРОХАСЬКО
Камінний цвіт і ґіпсове пагіння тулилися до всіх будівель дев’ятнадцятої доби, втримували вкупі, як розкришену руїну, яку тримають в цілості лиш парості чіпкого плюща
26.04.24
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Дискурси