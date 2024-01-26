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"Мислитель". Роден
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Мислитель Огюста Родена
П'ятниця, Січень 26, 2024 - 10:00
До теми
З елементами криміналу
Юрко ТИМЧУК
Колись у Давосі найважливішою проблемою буде «хвороба Х» (щось незбагненно незрозуміле, але так само незбагненно страшне). А зараз усе зрозуміло – війна. І навіть у Давосі розуміють це. Іноді.
23.01.24
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Україна
698-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 17 атак) та Лиманському (відбито 11 атак) напрямках.
22.01.24
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Україна
«Садок вишневий» XIV. Дещо про переклад
Андрій Содомора
Маємо ступати на ту стежку, щоб від поверхневого «Як то гарно!» (на тому часто й закінчується знайомство з «Кобзарем») – іти до пізнання
22.01.24
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Дискурси
Про поезію й зброю
Микола Рябчук
«На війні важливі не тільки рушниці. А все ж рушниці – насамперед». Ми зазвичай промовляємо першу частину відповіді й уникаємо другої...
21.01.24
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Дискурси
697-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 23 атаки) та Куп’янському (відбито 21 атаку) напрямках.
21.01.24
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Україна
Неострів Тайвань
Віталій Портников
Чи є в нас вихід? Звичайно ж, є. Жити так, як вже 74 роки живе Тайвань. Не шукати миру з Росією і голосувати за тих, хто обіцяє від Росії відбитися.
21.01.24
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Дискурси
Поезія полеглих: Максим Кривцов
Надія Гаврилюк
... мій прострелений автомат | заржавіє | бідненький | мої змінні речі та екіпу | передадуть новобранцям | та скоріше б уже весна | щоб нарешті | розквітнути | фіалкою.
21.01.24
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Україна
Місяць з рогами бика
Василь МАХНО
«Подивись, – сказав я дружині, – завтра від старого місяця не залишиться вже нічого». «Краще б закінчилася війна», – тихо відповіла вона.
20.01.24
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Дискурси