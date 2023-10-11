Померли двоє постраждалих від вибуху нафтопроводу на Надвірнянщині.

 

Двоє постраждалих від вибуху нафтопроводу на Прикарпатті померли у лікарні в Німеччині. Про це повідомив голова Надвірнянської ОТГ Зіновій Андрійович. За словами посадовця, від серцевого нападу також померла дружина одного з поранених.

 

«Сьогодні ми отримали тужливу звістку про те, що мешканці села Стримба, Марій Ярослав та Гріздак Наталя, які постраждали внаслідок техногенної ситуації, яка мала місце в нашій громаді, а також Надія Гладиш – дружина постраждалого Василя Гладиша, в якої не витримало серце, відійшли в засвіти», – повідомив голова Надвірнянської ОТГ Зіновій Андрійович.

 

За життя поранених прикарпатців боролись медики України та Європи. За словами Зіновія Андрійовича, тіла померлих будуть повертати з Німеччини – ці витрати візьме на себе Надвірнянська ОТГ. Надвірнянська міськрада також оголосила триденну жалобу за загиблими.

 

Нагадаємо, 30 вересня за 30 км від Івано-Франківська, стався прорив нафтопроводу. Внаслідок загоряння постраждало дев'ятеро людей, серед них – двоє дітей. Спершу постраждалих із лікарень у Івано-Франківську доправили до Центру термічної травми та пластичної хірургії Першого медоб’єднання Львова, а 5 жовтня транспортували для подальшого лікування до Німеччини. Найважчий стан був у дітей, яким 11 і 8 років. В 11-річного хлопчика обпечено близько 80% тіла, з яких 70% – глибокі рани, 8-річний хлопчик обпік 80% опіків. З них 75% –глибокі. Обоє отримали і опіки дихальних шляхів.
 


 

11.10.2023

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