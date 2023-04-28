У Львові відбудеться "Велопробіг Героїв". Проспект Чорновола перекриють на кілька годин.

У неділю, 30 квітня, через проведення спортивних змагань «Велопробіг Героїв» у Львові на чотири години перекриють частину проспекту Чорновола. У цей час громадський транспорт курсуватиме зі змінами.

«У зв’язку з проведенням спортивних змагань людей з інвалідністю у неділю, 30 квітня, з 9:00 до 13:00 у Львові перекриють невелику частину просп. Чорновола – від будинку №5 до вул. Під Дубом, 7-Б (площа перед ТРЦ «Форум Львів»)», – йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

У цей час, за інформацією управління транспорту ЛМР, громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

Автобуси №№7, 17, 25, 31, 34, 41, 51 у напрямку вул. Городоцької курсуватимуть так: просп. Чорновола – вул. Куліша – вул. Данилишина – і далі за маршрутом.

Також у напрямку вул. Городоцької автобуси №№1А, 9, 20, 37, 39, 46, 47А, 52, 53, 61 курсуватимуть так: просп. Чорновола – пл. 700-річчя Львова – вул. Замарстинівська – вул. Б.Хмельницького – і далі за маршрутом.

У зворотному напрямку громадський транспорт курсуватиме вул. Б.Хмельницького – вул. Замарстинівська – пл. 700-річчя Львова – просп. Чорновола.

На час проведення заходу тролейбусний маршрут №33 курсуватиме до перетину вул. Липинського – просп. В.Чорновола (кільцева розв’язка).

Автобусні маршрути №№8, 8А та 22 в частині зміни руху курсуватимуть до вул. Під Дубом.



