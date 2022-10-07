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фраґмент фрески Мікеланджело Буонарроті «Створення Адама» (1512)
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фраґмент фрески Мікеланджело Буонарроті «Створення Адама» (1512)
П'ятниця, Жовтень 7, 2022 - 12:00
До теми
225-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Збройні Сили України продовжують успішну офензиву на слобожанському напрямку і на Херсонщині. Згідно з офіційною інформацією Генштабу, зі Сватового тікають представники окупраційної адміністрації – зафіксовано переміщення трьох автобусів.
06.10.22
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Україна
«Станіслав Жолкевський: на рубежі»
У Львові і Жовкві презентуватимуть книжку про Станіслава Жолкевського – коронного гетьмана і канцлера Речі Посполитої, носія ідей Ренесансу, будівничого, відданого Богу і Батьківщині, який був не позбавлений помилок та упереджень, притаманних еліті його доби.
05.10.22
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Штука
224-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Херсонщині за результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції вчора звільнено вісім поселень – Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Давидів Брід.
05.10.22
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Україна
Проблеми з планками
Юрко ТИМЧУК
Майже одночасно у Києві «підняли планку», а у Москві «планка впала». І очевидно, що ці процеси незворотні та матимуть продовження
04.10.22
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Україна
223-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ звільнили Борову, Шийківку, Ізюмське, Дружелюбівку (Сватівський напрямок) і Любимівку, Шевченківку, Золоту Балку, Гаврилівку, Новоолександрівку, Михайлівку, Тернові Поди (Херсонський напрямок) та відбили атаки ворога біля семи населених пунктів.
04.10.22
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Україна
Травми глобального українства
кир Борис ҐУДЗЯК
Коли віриш у вічність, чуєш Божу любов, то можеш в цілком інший спосіб боротися та в інший спосіб жити
03.10.22
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Дискурси
Чому розумова праця виснажує
Інтенсивне мислення призводить до накопичення глутамату в певних ділянках мозку, який не може достатньо швидко виводити "сміття" – і тому сигналізує про виснаження.
03.10.22
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Наука
222-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Збройні Сили України продовжили звільнення населених пунктів у Донецькій, Харківській та, відновивши контрнаступ, Херсонській області, звільнивши Торське, Ківшарівку та Золоту Балку, Хрещенівку, Миролюбівку й Архангельське.
03.10.22
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Україна