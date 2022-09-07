Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
...зоряне небо над головою і моральний закон всередині нас
Іммануїл Кант
До теми
196-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українське військо вибило росіян із кількох поселень на Херсонщині та на Харківщині. Втім Генштаб наразі стримано коментує успіхи ЗСУ: "Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України".
07.09.22
|
|
Україна
195-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські вояки відбили спроби наступу російської армії у районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака. Надійшла інформація про звільнення нових поселень на Херсонщині – там росіяни намагаються атакувати втрачені позиції.
06.09.22
|
|
Україна
Ковідна ностальгія
Юрко ТИМЧУК
Вже не так безглуздо звучить фраза «коронавірус повертається – значить все не так зле».
05.09.22
|
|
Україна
Таємниця двійників
Кажуть, що кожен має свого двійника – людину, що подібна на нього як близнюк. Науковці проаналізували, що об’єднує такі кровно неспоріднені пари. Виявилося, вони подібні генетично.
05.09.22
|
|
Наука
Сила і Краса
Володимир Винниченко
Найперша редакція найпершого твору Володимира Винниченка – повісті, що майже відразу стала хрестоматійною.
05.09.22
|
|
Минуле
Про Винниченків літературний дебют
Богдан СТАСЮК
120 років від літературного дебюту найупізнаванішого українського письменника першої третини XX століття Володимира Винниченка
05.09.22
|
|
Минуле
194-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також у районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.
05.09.22
|
|
Україна
Кому і за що молилася Наталка Розумиха у церкві села Лемеші?
Олеся Ісаюк
Питання прі між Україною та Росією не просто політичне — це питання світоглядне, моральне, переповнене символами. Це з тих питань, які належать частково до компетенції суду Божого.
04.09.22
|
|
Україна