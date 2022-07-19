Нині вночі померла Руслана Писанка. Їй було 56 років.

Як пише "1+1", у Німеччині в Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Туди її змусила виїхати війна. Зі слів близьких, Руслана майже нікому не казала про свою біду. Стежила за всіма подіями, допомагала, сміялась у слухавку, будувала плани на майбутнє.

У лютому Руслана Писанка знепритомніла просто на сцені під час вистави "Поїзд "Одеса-мама". Згодом вона написала пост у соцмережах, у котрому подякувала за підтримку, турботу і приємні слова та вчасно надану допомогу. "На поклоні на нашій виставі ми з акторами танцюємо коротенький танець. Я роблю рухи на підборах і, мабуть, на цей раз вчасно не зманеврувала. Можливо, через те, що у залі театру було холодно, і м'язи виявилися нерозігріті. А можливо, – просто невдало оступилася. І впала додолу", – розповіла зірка.

Руслана пояснила, чому не відповідала на всі повідомлення відразу після інциденту, – піднялася висока температура від стресу. Тоді лікарі діагностували їй перелом ноги зі зміщенням.