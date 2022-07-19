Нині вночі померла Руслана Писанка. Їй було 56 років.
Як пише "1+1", у Німеччині в Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Туди її змусила виїхати війна. Зі слів близьких, Руслана майже нікому не казала про свою біду. Стежила за всіма подіями, допомагала, сміялась у слухавку, будувала плани на майбутнє.
У лютому Руслана Писанка знепритомніла просто на сцені під час вистави "Поїзд "Одеса-мама". Згодом вона написала пост у соцмережах, у котрому подякувала за підтримку, турботу і приємні слова та вчасно надану допомогу. "На поклоні на нашій виставі ми з акторами танцюємо коротенький танець. Я роблю рухи на підборах і, мабуть, на цей раз вчасно не зманеврувала. Можливо, через те, що у залі театру було холодно, і м'язи виявилися нерозігріті. А можливо, – просто невдало оступилася. І впала додолу", – розповіла зірка.
Руслана пояснила, чому не відповідала на всі повідомлення відразу після інциденту, – піднялася висока температура від стресу. Тоді лікарі діагностували їй перелом ноги зі зміщенням.
19.07.2022
Руслана Ігорівна Писанка народилася 17 листопада 1965 року у Києві.
Її батько Ігор Писанко – відомий кінооператор, лауреат премії Шевченка 1973 року за документальний фільм "Радянська Україна", мати – інженер-зв'язківець.
У дитинстві майбутня актриса відвідувала багато творчих гуртків і після школи вирішила стати актрисою. Руслана згадувала: "Завжди була пишечкою, але ніхто ніколи цього не підкреслював. Навіть якщо і звертав увагу, я не витрачала свої сили на таку нісенітницю. У мене були заняття цікавіше - гуртки, спорт, книжки, художня школа, літературні вечори."
Однак, в Щукінському училищі в Москві приймальна комісія відмовила їй власне через зайву вагу
Після цього вона вступила до Київського державного інституту культури на спеціальність режисера телебачення, який закінчила 1995 року.
У кіно дебютувала в 1991, зігравши маленьку роль у фільмі "Круїз, або Розвідна подорож". Після цього регулярно знімалася в кіно.
З 2000-х почала брати участь у різних телепроектах, таких як "Жіночий клуб" і "Дизель шоу". Вела прогноз погоди на кількох телеканалах, після цього стала знаменитою.
У 2006–2017 роках брала участь у різноманітних телепроєктах на телебаченні – учасниця проєкту "Танці зі зірками" (2006); ведуча у парі з Володимиром Зеленським реаліті-шоу "Службовий романс" на телеканалі "Інтер" (2008); учасниця телепроєкту "Зірка+Зірка"; героїня одного з сезонів "Зважених і щасливих". У 2010 році Писанка показала себе як співачка, виступаючи на сцені в дуеті з естрадним співаком Володимиром Гришко.
Рік тому після великої перерви Руся повернулася на телебачення у шоу "Твій день" на "1+1".
Знімалася у кіно в Україні, Росії, а також у Польщі та Нідерландах.
У 1995 році Руслана отримала першу головну роль у фільмі "Москаль-чародій" за п'єсою Котляревського, який став дуже успішним. За цю роль отримала престижну премію імені Олександра Довженка.
Наступною великою роллю Руслани стала роль відьми в серіалі "Вогнем і мечем" польського режисера Єжи Гофмана.
У 2001 році мала велику роль в історичній фільмі "Чорна Рада", за неї отримала орден Святого Володимира.
Запам'яталася також в епізодичній, але дуже яскравій ролі актриси на базарі мюзиклі "Сорочинський ярмарок".
Одна з яскравих головних – роль письменниці Мінни в картині "Таксі для ангела".
Після цієї роботи Руслана виконала роль матері головного героя у фільмі "Душка" голландського режисера.
У 2010 році Руслана зіграла епізодичну роль вожатої табору в популярному серіалі "Свати".
У 2019 році грала в популярній мелодрамі "Кріпосна".
У 2020 році Руслана Писанка зіграла головну роль патологоанатома Зої в детективному фільмі "Пугач".
Була одружена (з 2012 року) із бізнесменом Ігорем Ісаковим.