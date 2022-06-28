123-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на спробах оточення Лисичанська, на Слов’янському – на веденні наступу на Довгеньке та Мазанівку, на інших – на утриманні зайнятих рубежів та вогневому ураженні позицій ЗСУ.