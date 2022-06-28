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Вівторок, Червень 28, 2022 - 09:15
До теми
Спогади – мережі, що тягнуться через весь мозок
Мозок зберігає спогади в вигляді мереж, що проходять через численні ділянки.
27.06.22
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Наука
Бог мовить світлом
Юрій Ковальчик
У музеї «Тюрма на Лонцького» проект о. Андрія Афтанаса «На рівні хмар. Гуцулія. Цианотипія» розгорнуто не випадково: акцент на тожсамости, ідентичности, національній картині світу, ландшафтах краю з незабутньою історією визвольної боротьби – цінностях, що загрожені денацифікаційною політикою російського окупанта.
27.06.22
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Штука
124-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається з півдня блокувати Лисичанськ; йдуть бої біля Вовчоярівки та Мазанівки (20 км від Слов'янська); відбито наступ: Донецький напрямок – на Верхньокам’янку, Бахмутський – на Клинове, Берестове та Вершину, Харківський – на Дементіївку та Питомник.
27.06.22
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Україна
123-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на спробах оточення Лисичанська, на Слов’янському – на веденні наступу на Довгеньке та Мазанівку, на інших – на утриманні зайнятих рубежів та вогневому ураженні позицій ЗСУ.
26.06.22
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Україна
Жертвоприношення
Василь МАХНО
Доступність можливостей фіксування навколишніх подій та почуттів розмиває високу естетику візуалізації світу, розплітає полотно мистецтва на окремі нитки
25.06.22
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Дискурси
Кінець фінляндизації
Володимир В'ятрович
Україна бореться вже довше, аніж фіни у Зимовій війні з СРСР, які протрималися 104 дні, російська імперія втрачає свої впливи, відступає і точно зникне з мапи світу.
25.06.22
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Україна
122-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається з півдня блокувати Лисичанськ; штурмує Метьолкіне, Сиротине та Воронове, на Бахмутському напрямку – Пилипчатине–Покровське, Роти–Вершину; наступ на Покровське–Володимирівку та Потьомкине–Високопілля (Південнобужжя) і Уду (Харківщина) успіху не мав.
25.06.22
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Україна
Ми, можливо, живемо в дзеркальному Всесвіті
По той бік Великого вибуху міг виникнути Всесвіт-двійник – з властивостями, обернутими до властивостей нашого.
24.06.22
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Наука