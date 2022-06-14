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Небезпечно недооцінювати людину, яка переоцінює себе
Теодор Рузвельт
До теми
111-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські генерали закидали фронт "м'ясом" і досягли часткових успіхів у напрямках Сіверськодонецька, Слов'янська та Бахмута. Росіяни намагаються закріпитися у центрі Сіверськодонецька і встановити повний контроль над Богородичним.
14.06.22
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Україна
Чому Україна програла сто років тому і чому зможе перемогти нині?
Володимир В'ятрович
Ми, на відміну від попередників, знаємо, що означає поразка у війні з Росією. Знаємо, що мир із нею може коштуватиме навіть дорожче за війну. Адже ми засвоїли уроки? Чи не так?
13.06.22
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Україна
Країна безіменних героїв
Віталій Портников
А спитайте себе, імена яких героїв війни за порятунок України знаєте ви? Тих, про кого ми повинні пам'ятати завжди – навіть тоді, коли забудемо прізвища політиків і їхніх радників також
12.06.22
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Дискурси
109-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти ведуть штурмові дії у Сіверськодонецьку, успіху не мають. На Бахмутському напрямку наступ у районі Врубівки, Миколаївки та Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
12.06.22
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Україна
108-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог веде штурм на Пасіку–Богородичне, має успіх, намагається закріпитися на околиці Богородичного; на Сіверськодонецькому – на Новотошківське–Оріхове, має частковий успіх в Оріховому. Тривають бої у Сіверськодонецьку.
11.06.22
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Україна
Сто сім на дванадцять
Юрій Андрухович
Не заважайте Україні в її тяжкій роботі всесвітнього екзорциста. Zло буде покарано. Бог не фраєр
10.06.22
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Дискурси
Втрачений мир душі
Аделіна Єфіменко
Першим героєм «Ja, Mai», 2022 став австрійський композитор Ґеорґ Фрідріх Гаас. Представник спектралізму, експериментатор мікроінтерваліки, панхроматики, обертонових рядів, він звукотворить стан людей, що переживають граничні ситуації. Гааса хвилюють екзистенційні теми: смерть, любов, родина, психологічні травми.
10.06.22
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Штука
Втрата часу через фальшиві причини фальшивої історії
Тімоті Снайдер
Україна воює, а хтось марнує тижні, які визначать наступні десятиліття.
10.06.22
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Дискурси