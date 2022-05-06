Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Прокопов
головна
скульптура Євгена Прокопова
П'ятниця, Травень 6, 2022 - 10:30
До теми
Витривалість у резилієнтності
Олег Романчук
Про те, як берегти і плекати психологічну стійкість в умовах тривалої війни
05.05.22
|
|
Галичина
Грядуща «битва» за нову концепцію України
Марко Роберт Стех
Справжня «війна» за зміну поглядів на українську історію і культуру та місце українців у світі почнеться щойно після нашої перемоги у конкретній війні на полі бою
05.05.22
|
|
Україна
...Щоб відрізнити добро від зла, правильне від облудного
Сервер Мустафаєв—Мирослав Маринович
Епістолярій в часі війни: листування Мирослава Мариновича з російським політв'язнем, кримськотатарським журналістом і правозахисником Сервером Мустафаєвим
05.05.22
|
|
Україна
Відчуваю себе частиною української нації
Микита Тітов
Найціннішим для мене є те, що через малюнки і плакати, які публікую в мережі, відчуваю величезну підтримку. Чимало людей є моїми однодумцями, які масово поширюють мої роботи між собою. Я ж лише об'єдную нашу спільну думку в образ.
05.05.22
|
|
Штука
Звіздар
Дмитро Єльніков
Це є спогад з майбутнього. З того часу, себто, коли ми, а разом із нами й цілий Світ, вже здобули перемогу.
05.05.22
|
|
Дискурси
TOGETHER WITH UKRAINE
Перша онлайн-трансляція відбудеться 6 травня. Оркестр Львівської національної опери під диригуванням Івана Чередніченка, чиї батьки були безжально вбиті російськими окупантами в Ірпіні, презентуватиме проект доленосним твором симфонічної музики – Симфонією №3 Бориса Лятошинського.
04.05.22
|
|
Штука
Після російської війни. Сильніші Україна та Захід
Курт Волкер
Попереду довгі, важкі та смертельні дні й тижні, але ми вже можемо з упевненістю заявити, що Україна переможе. Якою вона буде по війні?
04.05.22
|
|
Дискурси
Разом проти імперії
Володимир В'ятрович
Нині ЗСУ дають можливість представникам народів здобувати бойовий досвід і творити основу для армій, які скинуть із цих народів московське ярмо. Так знову стає актуальним гасло «Свобода народам! Свобода людині!»
04.05.22
|
|
Україна