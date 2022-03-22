айсберг Україна

Чому сталася ця війна?

Володимир В'ятрович

Це етап нашої столітньої війни. Ще ніколи Україна не була в ній такою сильною, Росія ще ніколи не зазнавала в ній таких масштабних втрат, і світ ще ніколи настільки солідарно нас не підтримував