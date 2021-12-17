Олег Скрипка у Львові відкриє етнофестиваль «Країна Мрій».

 

Уже завтра, 18 грудня, Олег Скрипка у Львові відкриє етнофестиваль «Країна Мрій», повідомили організатори.

 

 

Як відомо, 18, 19, 24-26 грудня 2021 року та 2, 7-9 січня 2022 у Ennio Event Square, що на вулиці Джерельній, 22, у Львові, відбудеться Зимова «Країна Мрій».

 

Брама Країни Мрій відкривається о 15:00. На гостей чекає ялинка, Резиденція Святого Миколая, Різдвяна шопка, вертепи, мистецькі майстерні та майстер-класи, ярмарок, майданчик для дітей, традиційні танці, смачна етнічна їжа та гарячі напої і, обов’язково, багато музики.

 

 

Виступатимуть Воплі Відоплясова, Альона-Альона, Калуш, Аліна Паш, Dakh Daughters, Joryj Kloc, Хорея Козацька, Гайдамаки, Бурдон, Юрій Йосифович та Нова Автентика, Гордій Старух, Майстерня ЧГС, Пиріг Батіг,  Lemko Bluegrass Band та Олег Скрипка з НАОНІ Оркестра.

 

Олег Скрипка та Воплі Відоплясова під час  свого виступу презентуватиме на фестивалі пісню та кліп «Новий Рік». У цій пісні легенди українського року розповідають про святкування Нового року, яке відбувалося, мабуть, у кожного, хоча б раз у житті.

 

 

Кліп на пісню було знято на екзотичному та романтичому острові Кіпр за участі відомої української акторки Дарії Трегубової. Відео надихає, настрій підіймає та допомогає дивитися з оптимізмом у майбутнє та вже отримав попередньо схвальні відгуки від експертів музіндустрії.

 

Нагадаємо, вхід на етнофестиваль «Країна Мрій» є безкоштовним. Квитки на концерти є в продажу. Повна програма за посиланням.

 

Фото facebook.com/ennio.event.square

17.12.2021

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