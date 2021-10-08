Міський голова Яремчі потрапив у ДТП.

У місті Яремча, на Івано-Франківщині, увечері у четвер, 7 жовтня, сталася ДТП, внаслідок якої травмувався голова Яремчанської міської ради Андрій Мироняк. Про ДТП повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі двох автомобілів до рятувальників надійшло 7 жовтня о 20:06.

«Рятувальники, які прибули на місце події, від'єднали клеми акумуляторних батарей обох автомобілів та за допомогою гідравлічного обладнання провели заходи з деблокування з кузова одного з автомобілів травмованого водія», – йдеться у дописі.

Надзвичайники повідомили, що водія іншої автівки вони перенесли до карети швидкої медичної допомоги.

Про те, що учасником ДТП був очільник Яремчі, посилаючись на власні джерела, повідомили журналісти «Суспільного», а також написав Роман Біланюк у facebook-групі «Моє Яремче».

Пізніше цю інформацію також підтвердили в Яремчанській міській раді.

«Сьогодні міський голова потрапив у ДТП. Дякуємо всім за слова підтримки та хвилювання.

Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні. Усі учасники ДТП живі. Деталі – згодом!» – зазначено у повідомленні.

Станом на ранок п’ятниці, 8 жовтня, інформації про проходження експертизи на рівень алкоголю в крові учасників ДТП до пресслужби Яремчанської міськради наразі не надійшло.