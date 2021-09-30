Оркестр INSO-Lviv та Кирило Карабиць презентують нову програму DE NIHILO NIHIL.

Український диригент зі світовим ім'ям Кирило Карабиць та оркестр INSO-Lviv у Львівській національній філармонії презентують нову програму DE NIHILO NIHIL. Концерт відбудеться у суботу, 2 жовтня, о 18:00, повідомили організатори.

Куди б не потрапляла людина, ступивши на самобутній відрізок життя, завжди у цьому відрізку є початок. Цим початком є культура, в яку ми неодмінно занурюємося – чи то нас занурюють інші від народження.

Ми наче вкриваємося невидимими знаками та символами, які невідривно від нашого бажання звучатимуть крізь наші слова та наші дії.

Для слухачів готують вииконання творів Стравінського, Прокоф’єва та Чайковського.

«Три композитори, в житті та у творчості яких точно мала місце Україна. Їхнє коріння сягає українських земель, їхня творчість сповнена українського фолькльору, краси та мелодики українських пісень, водночас вона за межами будь-якої національності. Три долі, три таланти, три абсолютно різні твори, в яких є точно звучання України, світу, епохи, в якій кожен із них жив, та обставин, з якими вони зустрілись у житті, – зазначено у повідомленні. – Первинною призмою у Стравінського, у Прокоф’єва та Чайковського є українськість, яка нетипово звучить у композиторів, які розмивають межі єдиної ідентичності, будучи частинами світової музики та говорячи мовою, яка не потребує перекладу».

У програмі концерту DE NIHILO NIHIL прозвучать сюїта з балету «Пульчинелла» І. Стравінського, (1924); Cимфонічний ескіз для малого оркестру, op. 8 «Осіннє» С. Прокоф’єва, (1910); Симфонія №2 до мінор, op. 17 П. Чайковського (1872). Деталі за посиланням.

Фото philharmonia.lviv.ua