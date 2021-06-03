На Тернопільщині ремонтують аварійний міст через річку Серет.

У Струсові на Тернопільщині почали монтувати арку, яка має зміцнити міст через річку Серет на км 103+602 автошляху Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль. Торік одна з його балок дала тріщину, проїзд закрили для усіх видів транспорту. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області.

Головне завдання мостовиків – зробити прогонову будову, котра буде витримувати сучасний потік транспорту, адже траса Н-18 на Тернопільщині є дуже завантаженою.

Згідно з проєктом, міст з балкового переробляють в арковий.

Для цього будівельники підрядної організації ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» влаштують три елементи труби. Монтаж гофрованої труби Via Con, яка утворить арки прогонової будови уже стартував.

Загалом габарити моста збільшать до 9 метрів. Також розширять тротуари по обидва боки, вони матимуть ширину 1,5 м.

Вартість ремонту, згідно з укладеним договором, становить 63 мільйони 550 тисяч гривень.

За даними аналітичної системи YouControl, співласниками компанії «Глобал Білд Інжиніринг» є мешканці Тернопільської області Дмитро Лотоцький (50%), Надія Лисак (35%) та Павло Гладун (15%).

Фото facebook.com/ternopil.ukravtodor