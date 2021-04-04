Christus resurrexit! Resurrexit vere!

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В християн західної традиції нині Великдень
Неділя, Квітень 4, 2021 - 10:30
До теми
Коли дітей вакцинуватимуть від COVID?
Поки дорослі в усьому світі очікують на вакцину, фармацевтичні компанії потроху звертають увагу на майже четвертину людства, для якої досі немає доступних доз, – на дітей.
03.04.21
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Наука
Майбутнє в кризі
Ліза Сукерт
Очікування від майбутнього — важливий чинник, який допомагає зрозуміти та подолати кризові процеси.
02.04.21
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Наука
Львів мистецький — Лесі Українці
Оксана Левицька
Радянський період не дозволив прочитати Лесю Українку належним чином, а за останні 30 років незалежної України ми лише потроху повертаємося до поетеси й починаємо переосмислювати її творчість та місце в історії нашої модерної культури.
02.04.21
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Штука
«Дім серця» на краю світу
Юлія Овсяник
Крадіжки, рання судимість, дитяча праця і підліткова вагітність – там усе це є нормою життя. Оповідь про вбогість, яка би вразила українців
02.04.21
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Галичина
Карантин: до Опери онлайн!
Доки впродовж посиленого карантину у Львові двері театрів зачинені, Львівська національна опера пропонує глядачам переглянути в форматі онлайн знакові та найновіші постановки театру.
01.04.21
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Штука
Записувати на папері － краще запам’ятати
Працюючи з аналогами паперу, мозок отримує додаткову інформацію, а це допомагає краще пригадувати записане.
01.04.21
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Наука
Супроти несправедливості
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Заслуга фільму«Кращі дні» режисера, сценариста і актора Цанга Квок Чуна – у формі подачі теми, де нема повчальності й моралізаторства, де є драма і екшн, де грубість чергується з ніжністю, і нею ж завершується.
31.03.21
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Штука
Вихід за межі
Ростислав Шпук
Він знайшовся! Архітектор, який спроєктував і збудував у Станіславові сім величних і донині сучасних кам'яниць, що надали місту індивідуальне обличчя і створили в ньому неповторну урбаністичну атмосферу, котру нині так послідовно знищують, проєктував хмарочоси у Чикаґо
31.03.21
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Минуле