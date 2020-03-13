Секретар РНБО відмежувався від "платформи" Сивохо.

 

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неприпустимими дії протестувальників, котрі зірвали презентацію проєкту "Національна платформа примирення та єдності". Водночас, Діналов зазначив, що погляди радника Сергія Сивохо не відображають позиції РНБО.

 

Про це Данілов написав на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Вчергове хочу наголосити, що Сивохо є одним з моїх 11 позаштатних радників на громадських засадах, і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь яких питань – чи то щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи то з питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат чи будь-яких інших", – прокоемнтував він.

 

"Водночас, хочу наголосити, що кожен з моїх 11 позаштатних радників має свою власну позицію. І тому абсолютно робочою є ситуація, коли позиція моїх позаштатних радників або суттєво відрізняється від моєї позиції, або кардинально з нею розходиться, що трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію", – додав Данілов.

 

Поза тим, секретар РНБО засудив дії опонентів Сивохо.

 

"Можливість донесення своєї позиції щодо найскладніших і найпроблемніших питань – невід’ємна риса суспільства вільних людей. Дискусія – це нормальний процес для будь-якої країни, яка вважає себе демократичною. Застосування фізичної сили, образи починаются там, де закінчуются аргументи", – зазначив він.

 

Нагадаємо, напередодні протестувальники із націоналістичних і ветеранських організацій зірвали "круглий стіл" від Сивохо, обурившись тим, що організатори "платформи" стали на риторику, начебто конфлікт на Донбасі є внутрішнім і уникали згадок про причетність Росії.

 

 

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