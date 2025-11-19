12.12 у Львові буде «Радіо Ніч»: Юрій Андрухович & Karbido.

"Алилуя всім, хто не перестає мене слухати й тим дивувати. Наприклад, і в Алилуя, штат Небраска, де на цю хвилину все ще 12 грудня й четвер. Як вам добре. Знали б ви, як вам добре! Я дивлюся на ваші зелені вогники й потихеньку заздрю." (Юрій Андрухович «Радіо Ніч»)

12.12 – цьогоріч в п'ятницю – у Львівській національній філармонії в концертному залі Людкевича Юрій Андрухович & Karbido «Радіо Ніч» презентують авторський аудіоспекталь «Радіо Ніч» – свій останній проєкт, де вони з допомогою кільканадцяти інструментів творять музично-літературний експеримент, жонглюючи сучасними естетиками, жанровими кліше і звукотворчою пам’яттю музичного авангарду.

Літературно-музичний перфоменс «Радіо Ніч» спирається, як можна здогадатися, на однойменний роман Юрія Андруховича, в якому головний герой Йосип Ротський (або Йос) веде нічні радіоетери. Це історія музиканта, що бореться з режимом, а після поразки революції знаходить у темряві власну “нічну радіостанцію”, звучить на тлі пандемії, кліматичних протестів і війни — у часі, коли питання “бути чи не бути” стає остаточним.

Таємний біограф описує минуле Йоса: він був бунтівником, рок-музикантом у країні, охопленій протестами. Хоча країна не названа, можна здогадатися, що це алюзія на Україну часів Майдану. У творі переплетені реальність і вигадка, пригоди і детектив, містика і політика, передбачено російське повномасштабне вторгнення – і часи, коли можна буде сказати про мову окупантів: "мова, що її колись називали російська."

12 грудня буде – подібно до фінального перформансу головного героя роману Йосипа Ротського – прихований нічний радіоефір, перформативне читання Андруховича, приправлене електроакустичною імпровізованою найновішою музикою вроцлавського експериментально-інструментального тріо Karbido (Томаш Сікора, Марцін Вітковський, Марек Отвіновський), з яким Андрухович співпрацює вже майже двадцять років.

Заповідається вечір акустичного театру, фактично штука призабутої у нас радіодрами: годинна літературно-музична композиція, що складається з 5 частин. Це лише одна з дуже багатьох сюжетних ліній, які відбуваються в романі "Радіо Ніч", тож тим, хто приходить на цей спектакль, зовсім необов'язково попередньо прочитати роман чи взагалі що-небудь про це знати. Людина занурюється у цей світ звуків і слів і перед нею розгортається цілісна історія, яка має свій початок і своє завершення.

Юрій Андрухович каже:

"Хто пам'ятає зиму 2013–2014 років і Майдан, той згадає дуже багато всього. Проте тут немає прямої прив'язки до цієї теми. Така барикадна революція проти якоїсь певної диктатури. Вони нагадують одна одну. Прямої референції, що це київський Майдан і 2014 рік, там немає.

Як це виникало? Для цього критично важливо було, щоб з'явився польський переклад мого роману. Тоді музиканти вже змогли зрозуміти, над чим ми зможемо працювати. Вони читають українською, але з таким великим обсягом тексту це було би складніше. Я з польського перекладу вже зробив вибір уривків і ми збудували п'ятичастинну композицію. Далі все відбувалося в нашій майстерні. У Вроцлаві в них є свій підвал, куди вони приходять на репетиції. Ми поступово створювали цю акустичну атмосферу подій, про які йтиметься. Це забрало досить багато часу.

Іноді, просидівши увесь день всередині буса, коли ми переїжджаємо з одного міста до іншого, ще й повинні подолати кордон, я собі ставлю запитання, чи не краще було б провести цей день у себе вдома, працюючи над новим текстом. У той момент, коли важко, я даю собі відповідь, що зараз я займаюся якоюсь дурницею. Проте коли доходить до безпосередньо творчого процесу, або коли ми на сцені і я відчуваю, що нам це вдається, — виникає велика вдячність долі, що 20 років тому дійшло до цієї співпраці. Ми ветерани своєї дуже маргінальної сцени. Я впевнений, що цей тип музикування і цей тип виконання текстів: наспівування, декламація, рецитування тощо — це поєднання насправді ще дуже і дуже не вичерпало свій потенціал. Тому будемо працювати далі і їздити далі.

Ми створили твір, який можна сприймати наживо, сидячи в залі, заплющивши очі. Я рекомендую перед початком першої частини заплющити очі й намагатися трішки глибше це прожити. Я сиджу спиною до музикантів, тому не бачу їхньої роботи. Дуже цікаво бачити їхню роботу з інструментами. Кожен із них привіз свої нові інструменти, зроблені власноруч. Крім традиційних гітар, саксофонів і ударних там ще є величезна кількість саморобних штучок. Музиканти дуже динамічно рухаються між цими предметами. Тому я сподіваюся, що там є момент візуального шоу також. Натомість я дуже зосереджений на тексті. Я працюю у своїй уявній нічній радіостудії.

Я завжди мріяв написати роман, який звучить. Передусім музикою і мовою.

За великим рахунком, музика – теж мова, а мова теж музика, і це для письменника, який безліч концертів зіграв поруч із музикантами, безліч годин відпрацював поруч із ними на репетиціях, дуже цінна можливість розкрити музичну природу мови і мовну природу музики".