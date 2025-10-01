Людмила Таран та Ія Кива стали лавреатами Фонду Лесі і Петра Ковалевих 2025 року.

Журі Фонду Ковалевих при Союзі Українок Америки у складі: Василь Махно (голова), Марія Ревакович та Марко Андрейчик оголосило лавреатів за 2025 рік.

У НОМІНАЦІЇ ПОЕЗІЯ:

Ія Кива. Сміх згаслої ватри. (Київ: Дух і літера, 2023) Поетика збірки «Сміх згаслої ватри» конденсується навколо пам’яті та дому. Переживання, спричинені війною, чорніють пилом донбаського вугілля, зримо постають пострадянським пейзажем і щемким відчуттям втрат. Предметність історії, з її зовнішнім паралелізмом, замикається на мові, тобто на бажанні оповісти і запам’ятати. У цьому прагненні вірші Киви набувають діалогічності – відкритої, як рана. Метафорика у цій книжці скупа, тому домінує оповідність і називання, які перемикаються, як реґістри, для посиленого чи притишеного звучання слів. Наслухаючи це звучання, ми маємо справу з поезією.

У НОМІНАЦІЇ ПРОЗА:

Людмила Таран. Скандал: оповідання. (Київ: Віхола, 2024) Збірка оповідань Людмили Таран «Скандал» – це мозаїка жіночих портретів, представлених з подиву гідною майстерністю й відвагою ламати будь-які табу, особливо в тематиці інтимних стосунків. Жінки в оповіданнях Таран, часто зображені в екстремних ситуаціях та різних історичних епохах – від радянського режиму (дисиденство) до часів сучасної війни Росії з Україною, вражають своєю суб’єктивністю та автономністю. А при тім авторка вміло вибудовує образ країни, яка трансформується як нація, де питання мови та ідентичности виринають як основні цінності. Тут і любов, і смерть, жіноча сексуальність і насильство, війна і розкішне життя, все переплітається, і все захоплює стилістичною винахідливістю – від трагедії до гумору, від ґротеску до лірики.

Лавреати отримають дипломи та грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США.

Крім лавреатів, до коротких списків фіналістів входили:

ПОЕЗІЯ

Олена Бодасюк. Якою буде твоя відповідь? (Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2022)

Олена Боришполець. Орфей і Еврідіка в Нью-Йорку. (NY: Poets of Queens Press, 2024)

Олександр Мимрук. Річка з назвою птаха (Львів: ВСЛ, 2024)

Юлія Мусаковська. Каміння і цвяхи. (Львів: ВСЛ, 2024).

ПРОЗА

Роксолана Жаркова. Ножиці, папір: повість. (Брустури: Дискурсус, 2024)

Ірена Карпа. Тільки нікому про це не кажи: роман. (Київ: Книголав, 2024)

Василь Карп’юк. Повільні танці: оповідання. (Брустури: Дискурсус, 2024)

Марина Манченко. Гіркі апельсини: роман (Київ: Темпора, 2022)

Фонд Ковалевих засновано у 1967 році при Союзі українок Америки для підтримки творців української науки та літератури. Союз українок Америки – найстарша українська організація Америки, утворена 1925 року, котра протягом тривалого часу займається доброчинністю, зокрема у галузі культури. У своєму заповіті фундатори нагороди відзначили: «Ми хотіли б заохотити до змалювання минулого чи сучасного України…»

Подружжя Ковалевих походило з центральних українських земель, Петро Ковалів до 1919 року працював аташе дипломатичної місії Української Народної Республіки в Голландії та Бельгії, згодом подружжя Ковалевих мешкало у Швейцарії. Створення Фонду було виявом їхнього патріотизму й усвідомлення значення літератури та науки для національного розвитку.

Після здобуття Україною незалежності лавреатами цієї нагороди у різні роки були Леонід Плющ, Тамара Гундорова, Юрій Андрухович, Софія Майданська, Оксана Забужко, Марта Тарнавська, Віра Вовк, Василь Ґабор, Михайлина Коцюбинська, Олександр Ірванець, Василь Махно, Лариса Онишкевич, Оксана Луцишина, Богдана Матіяш, Раїса Лиша, Марія Ревакович, Остап Сливинський, Дзвінка Матіяш, Софія Андрухович, Мирослав Лаюк, Богдан Задура (Польща), Василь Герасим’юк, Василь Голобородько, Андрій Любка, Любов Якимчук, Зеня Томпкінс, Наталка Бельченко, Катерина Калитко, Алі Кінсела, Олег Коцарев, Ірина Вікирчак, Галина Крук.