Людмила Таран та Ія Кива стали лавреатами Фонду Лесі і Петра Ковалевих 2025 року.

Журі Фонду Ковалевих при Союзі Українок Америки у складі: Василь Махно (голова), Марія Ревакович та Марко Андрейчик оголосило лавреатів  за 2025 рік.

 

 

У НОМІНАЦІЇ ПОЕЗІЯ:

 

Ія Кива. Сміх згаслої ватри. (Київ: Дух і літера, 2023)

Поетика збірки «Сміх згаслої ватри» конденсується навколо пам’яті та дому.  Переживання, спричинені  війною, чорніють пилом донбаського вугілля, зримо постають пострадянським пейзажем і щемким відчуттям втрат. Предметність історії, з її зовнішнім паралелізмом, замикається на мові, тобто на бажанні оповісти і запам’ятати. У цьому прагненні  вірші Киви набувають діалогічності – відкритої, як рана.  Метафорика у цій книжці скупа, тому домінує оповідність і називання, які перемикаються, як реґістри, для посиленого чи притишеного звучання слів. Наслухаючи це звучання, ми маємо справу з поезією.

 

У НОМІНАЦІЇ ПРОЗА:

 

Людмила Таран. Скандал: оповідання. (Київ: Віхола, 2024)

Збірка оповідань Людмили Таран «Скандал» – це мозаїка жіночих портретів, представлених з подиву гідною майстерністю й відвагою ламати будь-які табу, особливо в тематиці інтимних стосунків. Жінки в оповіданнях Таран, часто зображені в екстремних ситуаціях та різних історичних епохах – від радянського режиму (дисиденство) до часів сучасної війни Росії з Україною, вражають своєю суб’єктивністю та автономністю. А при тім авторка вміло вибудовує образ країни, яка трансформується як нація, де питання мови та ідентичности виринають як основні цінності. Тут і любов, і смерть, жіноча сексуальність і насильство, війна і розкішне життя, все переплітається, і все захоплює стилістичною винахідливістю – від трагедії до гумору, від ґротеску до лірики.

 

Лавреати отримають дипломи та грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США.

 

Крім лавреатів, до коротких списків фіналістів входили:

ПОЕЗІЯ

Олена БодасюкЯкою буде твоя відповідь? (Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2022)

Олена БоришполецьОрфей і Еврідіка в Нью-Йорку. (NY: Poets of Queens Press, 2024)

Олександр МимрукРічка з назвою птаха (Львів: ВСЛ, 2024)

Юлія МусаковськаКаміння і цвяхи. (Львів: ВСЛ, 2024).

ПРОЗА

Роксолана ЖарковаНожиці, папір: повість. (Брустури: Дискурсус, 2024)

Ірена КарпаТільки нікому про це не кажи: роман. (Київ: Книголав, 2024)

Василь Карп’юкПовільні танці: оповідання. (Брустури: Дискурсус, 2024)

Марина МанченкоГіркі апельсини: роман (Київ: Темпора, 2022)

 

 

 

Фонд Ковалевих засновано у 1967 році при Союзі українок Америки для підтримки творців української науки та літератури. Союз українок Америки – найстарша українська організація Америки, утворена 1925 року, котра протягом тривалого часу займається доброчинністю, зокрема у галузі культури. У своєму заповіті фундатори нагороди відзначили: «Ми хотіли б заохотити до змалювання минулого чи сучасного України…»

Подружжя Ковалевих походило з центральних українських земель, Петро Ковалів до 1919 року працював аташе дипломатичної місії Української Народної Республіки в Голландії та Бельгії, згодом подружжя Ковалевих мешкало у Швейцарії. Створення Фонду було виявом їхнього патріотизму й усвідомлення значення літератури та науки для національного розвитку.

 

Після здобуття Україною незалежності лавреатами цієї нагороди у різні роки були Леонід Плющ, Тамара Гундорова, Юрій Андрухович, Софія Майданська, Оксана Забужко, Марта Тарнавська, Віра Вовк, Василь Ґабор, Михайлина Коцюбинська, Олександр Ірванець, Василь Махно, Лариса Онишкевич, Оксана Луцишина, Богдана Матіяш, Раїса Лиша, Марія Ревакович, Остап Сливинський, Дзвінка Матіяш, Софія Андрухович, Мирослав Лаюк, Богдан Задура (Польща), Василь Герасим’юк, Василь Голобородько, Андрій Любка, Любов Якимчук, Зеня Томпкінс, Наталка Бельченко, Катерина Калитко, Алі Кінсела, Олег Коцарев, Ірина Вікирчак, Галина Крук.

 

01.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Краєчок світу над Збручем
Оксана Булавіна
Пошуки слідів о. Івана, батька Софії Яблонського, відомої мандрівниці, письменниці, журналістки та фотографки, привели в Підпилип’я. З циклу «Цидулки мандрівниці»
28.09.25 | | Минуле
Максим Березовський: досвід заново
Віталій Вишинський
Академія давньої музики Леополіс (Львів) спільно з Open Opera Ukraine (Київ) презентують звукову антологію творчості Максима Березовського, що цілісно представлятиме різні жанрові сфери автора, підхід до яких базується на методології історично-інформованого виконавства.
27.09.25 | | Штука
Стратегії виправдання зла
Аделіна Єфіменко
Оперні вистави «Макбет» Джузеппе Верді і «One morning turns into an eternity» Арнольда Шенберґа та Ґустава Малера у постановках польського режисера Кшиштофа Варліковського й американського режисера Пітера Селларса на Зальцбурзькому фестивалі 2025.
27.09.25 | | Штука
«Ця війна нас зробила жорсткими»: поезія Михайла Гринюка
Надія Гаврилюк
Бути – це бути вільним. Говорити правду. Бути – чітко відстоювати власні кордони. Бути – виборювати життя навіть у епіцентрі смертей
27.09.25 | | Галичина
Я свідчу
Юлія Баір
Коли вуха світу глухі до криків про допомогу, а серця народів знечулені до чужого болю, залишається говорити тілом. Свідчити тілом. Тіло говоритиме чесно і просто, без яскравих метафор, бо воно — свідок — є й метафорою, і відкритим значенням.
26.09.25 | | Штука
Прем'єра в театрі "Слово і голос"
27 та 28 вересня у Театральному центрі “Слово і голос” відбудеться прем'єра вистави «ПОЛІТ ПТАХІВ» (Аттар - Григорій Сковорода). Жанр вистави дуже несподіваний– «кураж на 1 дію»:за автором – це глибока внутрішня радість від реалізації свого призначення.
26.09.25 | | Штука
Російські гібридні атаки і стратегічна невизначеність Європи
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
 Попри сміливі заяви деяких європейських лідерів з погрозами збивати російські літаки-порушники, Європа все ж досі не здатна вийти зі стратегічної невизначеності, у яку її ввела гібридна війна Кремля.
26.09.25 | | У світі
Життя серед книг
Андрій Содомора
«Людина, прив’язана до книги (liber) – вільна (liber) людина». До п’ятдесятиріччя від дня народження Маріанни Мовної.
26.09.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.