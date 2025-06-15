Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Віктор Морозов
Ювілей Віктора Морозова
Неділя, Червень 15, 2025 - 10:15
До теми
Малювання на берегах життя
Анастасія Гончарова
Спрямовуючи потік енергії всередину себе, Анатоль Степаненко виносив на береги свідомості архаїчні знаки послань і крізь різні медіа — малярство, графіку, колаж, фото, кіно — випробовував буття творчістю.
14.06.25
|
|
Штука
Радіо Люксембург
Олег Денисенко
Попри міцний желєзний занавєс і потужні глушники, західні радіостанції гітарними рифами, синкопами й акордами впевнено руйнували стіну тоталітаризму
13.06.25
|
|
Дискурси
Джаз, семплістра та Україна
Джин Прицкер
26 червня на закриття ХХХ сезону Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» спеціально для концерту «Зерно джазу» до Львова завітає американський скрипаль українського походження Петро Криса.
13.06.25
|
|
Штука
Вламаний важіль культури
Тарас Прохасько
Можна багато розповідати про те, що було, але ніяк не передати того, як плине час. Густина нічогості тривання визначальніша від всього іншого. І це є найбільшою безпомічністю культури
12.06.25
|
|
Дискурси
Знаковий реліз
Дзвенислава Саф’ян
20 червня очікується цифровий реліз диску з музикою Василя Барвінського та Бориса Лятошинського. Два фортепіанні квінтети у виконанні Віоліни Петриченко та струнного квартету “Фенікс” записав німецький лейбл ARS Produktion.
12.06.25
|
|
Штука
Ми потрібні одні одним
Мирослав МАРИНОВИЧ
Православ’я, католицизм, протестантизм. Кожен шукатиме зближення з іншими. Взаємний вплив є знаком спільної туги християн за єдністю у Вселенській Церкві, яка має взаємодоповнювальну природу.
11.06.25
|
|
Галичина
Мовні баламути
Юрій Винничук
Саморобних мовознавців у нас – гать гати. Кожен, хто знає азбуку, вважає, що може робити відкриття в історії мови. Але коли їхні профанські тексти бачу в шкільних підручниках...
11.06.25
|
|
Дискурси
Театр перетворень
Анастасія Гончарова
Вистава запрошує увійти у позачасову художню дійсність міфу, що втілюється сучасними засобами театру, який виростає з античності: тут крізь голос, рух та музику стають видимими незримі конфлікти душі.
11.06.25
|
|
Штука