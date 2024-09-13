У Пряшеві помер Микола Мушинка, невтомний дослідник нашого фольклору.

Вчора, 12 вересня, пізно ввечері на 89-му році життя відійшов Микола Мушинка, лемко з Курів на Пряшівщині, що став видатним україністом, фольклористом, етнографом, мистецтвознавцем, філологом, бібліографом.

 

 

Микола Мушинка народився 20 лютого 1936 року, був третьою (з-поміж п’ятьох) дитиною Івана та Зузани Мушинок. Після закінчення російськомовної середньої школи в Пряшеві подався до Праги, де вступив до Карлового університету. Тут лекції з української мови та літератури читав професор Іван Панькевич, який, можна сказати, трансформував його з російсько орієнтованого на свідомого українця. 1959 року закінчив Інститут російської мови і літератури Карлового університету в Празі, де під керівництвом І. Панькевича та Є. Врабцової почав студіювати фольклор південних лемків. Від 1960 р. працював у кабінеті україністики Кошицького університету в Пряшеві. Вчився в аспірантурі у Празькому та Київському ім. Т. Г. Шевченка (1964–1966) університетах. У 1967 р. здобув ступінь кандидата наук. Через співпрацю з українськими дисидентами був депортований з СРСР.

 

Засновник і головний редактор наукового збірника Музею української культури у Свиднику (1965 р.) За протест проти введення військ Варшавського договору в Чехословаччину (1968 р.) зазнав переслідувань. У 1971 році на кордоні в Чопі в нього знайшли машинописну працю Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація» та інші самвидавничі матеріали, які намагався провезти до Чехословаччини, і його звільнили з викладацької роботи із забороною працювати за фахом і друкуватися.

 

Працював пастухом, через п'ять років райком партії звільнив і звідти, бо до пастушої колиби весь час приходили якісь інтелігентні люди, а «безпекарям» не вдавалося підслухати зміст бесід. Мусив податися в кочегари, кочегарив 15 років. З котельні передавав репортажі для радіо «Свобода», писав наукові статті, публікував свої твори за кордоном (США, Канада, Югославія, Франція).

 

1990-го поновлений на роботі в Пряшівському університеті. Від 1992 – професор УВУ в Мюнхені. Цього ж року в Києві захистив докторську дисертацію про життя і фольклористичну діяльність В. Гнатюка, якому присвятив низку до­сліджень.

 

Член Міжнародної комісії з дослідження національної культури Карпат та Балкан, дійсний член НТШ (з 1989 р.), президент НТШ у Словаччині, голова Асоціації українців у Словаччині (від 1990 р.), перший іноземний член Національної академії наук України (від 1997 року).

 

Однак у Пряшівському університеті імені П. Шафарика не визнали іноземного академічного звання, в 2004-му звільнили з університету, відправивши на пенсію. 

 

Основні його наукові ін­тереси були зосереджені в царині:

– збирання й публікації усної народної творчості українців Східної Словаччини: «З українського фольклору Східної Словаччини» (1963), «З глибини віків: Антологія усної народної творчості українців Схід­ної Словаччини» (1967), «Срібна роса» (1975; усі – Пряшів), «Мате­ріальна та духовна культура пів­денних лемків» (Нью-Йорк, 1988);

– вивчення культури лемків у Поль­щі й русинів у Югославії;

– популя­ризації життя фольклористичної, літературної та мистецької спадщини Ф. Тихого, Ф. Главачка, Ф. Заплетала, Й. Маркова, Івана та Ореста Зілинських, Ф. Колесси, І. Панькевича, С. Рудницького, С. Дністрянського, О. Новаківського, К. Заклинського, С. Клочурака, В. Капішовського, В. Гошовського та ін.

 

Автор півтори сотні книг, більше пів тисячі наукових статей, кількох тисяч популярних публікацій.

 

У наукових і публіцистичних працях відстоював са­мобутність культурного розвитку українців-русинів Східної Словаччини, заперечував політичне русинство, обґрунтовував культурно-історичну спільність українців Карпатського ре­гіону.

 

 

 

13.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Книжкові події із присмаком кави
14-15 вересня «Видавництво Старого Лева» запрошує на п’ятий Coffee, Books & Vintage: два дні книжкових подій, зустрічей з письменниками, дискусій на важливі теми, читань, розмов про літературу та довкола неї, автограф-сесій, а ще сотень книжок.
12.09.24 | | Штука
150 подій фестивалю Lviv BookForum
Літературний фестиваль Lviv BookForum вже 31 рік поспіль збирає на одному майданчику українських та іноземних авторів та інтелектуалів. Цього року подія повертається з фокусною темою «Сила спільнодії».
11.09.24 | | Штука
Хіпі ві Львові: нова міфологія
Дмитро «Казік» Кузовкін
Пан Петро стрів по дорозі пана Йвана. «Як ся маєте, пане Василю?» – спитавсі він пана Миколи. «Та дякувати Богу, незле», – відповів пан Влодко. Так ся зачав рух хіпі ві Львові
11.09.24 | | Минуле
У тіні суспільних борінь чоловіка: Марія і Антін Крушельницькі
Євген Нахлік
Як вона, натура поміркована, уживалася з чоловіком – ідеологом лівих поглядів, а згодом радянофілом та атеїстом
10.09.24 | | Минуле
Памʼяті тіла
Ростислав Шпук
В пік захворювання була така панічна атака, що на повному серйозі прощався з життям і написав оцей прощальний текст
10.09.24 | | Дискурси
Дні литовського кіно у Львові
Від 12 до 15 вересня у Jam Factory Art Center пройдуть Дні литовського кіно. Глядачі матимуть нагоду переглянути знакові литовські фільми, а ще поспілкуватися із їхніми творцями, а також із відомим литовським кінофахівцем Едвінасом Пукштою.
10.09.24 | | Штука
Шагові перестановки
Юрко ТИМЧУК
«Рамштайн» – за планом, руханка у виконавчій владі – очікувано, МАГАТЕ – передбачувано. І тільки монети трохи здивували.
10.09.24 | | Галичина
Українські сакральні піснеспіви
Академія давньої музики Леополіс (м. Львів) спільно з Open Opera Ukraine (м. Київ) реалізують в Успенському соборі та Храмі Всіх Святих Києво-Печерської Лаври проєкт «Березовський/Рачинський: нові звукові ландшафти».
09.09.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.