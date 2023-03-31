Франц фон Штук «Люцифер»

Зевс пожирає Кроноса: ітерація українська, з війною у тлі

Олеся Ісаюк

А ще вони страшенно бояться. За себе. І ще більше за нас, дорослих і повних того досвіду та ідей, за малу частинку яких у роки їхньої молодості можна було щонайменше втратити роботу