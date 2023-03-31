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Франц фон Штук «Люцифер»
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Франц фон Штук «Люцифер» (1890), фраґмент
П'ятниця, Березень 31, 2023 - 19:00
До теми
400-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі боїв залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак ворога
30.03.23
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Україна
Добро-творець Євген Гулевич
Феноменально розкутий розум, вільний від штампів і стереотипів, чутливий до тонких матерій культури, нюансів мови і мовчання. Писав дуже винахідливо. І мислив так само. Мав інтелектуальну броню від безумства війни. Але від осколків і куль ця броня не могла вберегти.
29.03.23
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Штука
Існує психологічна «вакцина» проти дезінформації
Сандер ван дер Лінден
Соціальний психолог із Кембриджського університету виявив, що демонстрація людям того, як працюють маніпулятивні техніки, може створити стійкість до дезінформації
29.03.23
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Наука
Зевс пожирає Кроноса: ітерація українська, з війною у тлі
Олеся Ісаюк
А ще вони страшенно бояться. За себе. І ще більше за нас, дорослих і повних того досвіду та ідей, за малу частинку яких у роки їхньої молодості можна було щонайменше втратити роботу
29.03.23
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Україна
Передчуття війни: чи можна спрогнозувати збройний конфлікт
Андрій Кордіяк
Попри попередження, вітчизняні політики (разом із СБУ) тривалий час спостерігали за розгортанням російського проєкту в Україні з відвертою байдужістю.
29.03.23
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Минуле
399-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі боїв залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. За минулу добу ЗСУ відбили 57 атак ворога
29.03.23
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Україна
Можна синю або червону пігулку, але синіх нема
Юваль Гарарі · Трістан Гарріс · Аза Раскін
Мова – це операційна система культури. Опанувавши мову, штучний інтелект отримує ключ до цивілізації. Ми не можемо вдруге програти йому
28.03.23
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Дискурси
Кілька місяців до здійснення мрій
Мирослав Чех
Аналіз операцій ЗСУ показує проблему ліквідації оточених російських частин, без цього не буде повної перемоги
28.03.23
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Дискурси