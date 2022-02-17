Розвідки США і Великої Британії повідомляють про перекидання нових військ РФ до кордону з Україною.

Зокрема йдеться про рух до українських кордонів російської бронетехніки, гелікоптерів, польових шпиталів та особового складу.

Джим Гокенгалл

Заява російської влади про те, що вона відводить війська від кордону з Україною, є «брехливою». Про це, як повідомила телерадіокомпанія ВВС, заявив високопоставлений американський чиновник з покликом на дані розвідки Сполучених Штатів. За його словами, Росія навпаки перекидає нову бойову техніку та особовий склад до українських кордонів.

Представник Білого дому зазначив, що Кремль перекинув до українського кордону додатково ще близько семи тисяч солдатів. Він також запевнив, що Росія може у будь-який момент розпочати провокаційну операцію, яка стане приводом для вторгнення в Україну. «Росія стверджує, що хоче знайти дипломатичне рішення, але її дії свідчать про протилежне», ­­– наголосив американський чиновник.

Ці ж дані підтвердили й представники британської військової розвідки, зокрема в ніч на четвер, 17 лютого, голова військової розвідки Об’єднаного Королівства Джим Гокенгалл (Jim Hockenhull). «Ми не побачили доказів, що Росія відвела свої війська від кордонів України», – зазначив він. Навпаки, за даними британської розвідки, у бік України рухається додаткова бронетехніка, гелікоптери, також був помічений польовий шпиталь. «Росія має військові потужності для того, щоб здійснити вторгнення в Україну», – вважає Гокенгалл.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також заявив, що немає жодних ознак деескалації російських сил на кордоні з Україною. У середу, 16 лютого, він заявив, що загроза з боку Росії стала «новою нормою».

Про те, що Москва намагається створити привід для вторгнення в Україну за допомогою необґрунтованих тверджень про «геноцид» та «масові поховання» на Донбасі, заявив і офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. «За останні кілька тижнів ми бачили, як російські офіційні особи та ЗМІ вкидали численні історії, кожна з яких могла б стати приводом для вторгнення», – зауважив Прайс, підкресливши, що жодне з цих тверджень не має під собою правдивих підстав.