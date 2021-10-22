Виконком ЛМР погодив межі історичного ареалу Львова.

 

Сьогодні, 22 жовтня, виконком Львівської міськради погодив межі історичного ареалу Львова. Після погодження Міністерством культури та інформаційної політики документ регламентуватиме діяльність забудовників та посилить їхню відповідальність щодо збереження архітектурних пам’яток міста.

 

 

«На цю тему у мене була робоча розмова з міністром культури, і я його запевнив, що найближчими днями ми знайдемо рішення і скеруємо документи до Міністерства культури, яке має їх опрацювати з фахівцями і ухвалити остаточний вердикт», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Замовником розроблення Історико-архітектурного опорного плану – документа, який встановлює власне межі історичного ареалу, було управління охорони історичного середовища ЛМР. Його розробив київський Інститут культурної спадщини.

 

«Такий документ є основою для Генерального плану, його складовою частиною, документ встановлює межі історичного ареалу, а також межі і режими використання пам’яток місцевого і національного значення. І це є власне те, що обмежує забудовників», – пояснила керівниця управління Лілія Онищенко.

 

За її словами, кожне історичне місто мусить мати затверджені межі історичного ареалу. З-поміж 401 історичного міста та селища України понад третина мають погоджені історико-архітектурні опорні плани.

 

«Так каже закон. Тим паче, таке місто, як Львів, яке має спадщину ЮНЕСКО, яке серед усіх міст України має чи не найбільше пам’яток на своїй території», – зазначила Лілія Онищенко.

 

До оновленого історичного ареалу Львова ввійшла територія, обмежена вул. Шевченка, Янівським цвинтарем, вул. Ковча, Єрошенка, Хімічною, Богдана Хмельницького, залізничною колією на Підзамчі, вул. Богданівською, Дорогою Кривчицькою, Личаківською, межами парку «Погулянка», вул. Липова алея, межами парку «Залізна вода», вул. Тернопільською, Панаса Мирного, межами Стрийського парку, вул. Сахарова, Княгині Ольги, залізничною колією, вул. Антоновича, Залізняка, Героїв УПА, Баберського, Поліщука, Кульпарківською, Городоцькою та Залізничним вокзалом. Територія історичного ареалу, межі якого погодив виконком, становить 15% від загальної площі міста. Однак, за словами Лілії Онищенко, у майбутньому в межах Львівської міської територіальної громади з’являться й інші історичні ареали, зокрема у Винниках та Брюховичах.

 

 

«Думаю, що в подальшому ми будемо це опрацьовувати, бо Винники і Брюховичі – це теж історичні місто та селище. І важливо мати такий документ», – прокоментувала Лілія Онищенко.

 

Нагадаємо, рішення про погодження меж історичного ареалу Львова було винесено на розгляд пленарного засідання міської ради 7 жовтня. Однак воно не набрало необхідної кількості голосів. Відтак рішення винесли на розгляд виконавчого комітету, що не суперечить чинному законодавству.

 

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/natalia.alekseeva.144

22.10.2021

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