У Калуші проєкт меморіального комплексу оберуть на відкритому конкурсі.

 

Виконавчий комітет Калуської міськради ухвалив рішення про проведення відкритого архітектурного конкурсу на найкращий проєкт меморіального комплексу «Борцям за волю України» на бульварі Незалежності. Про це повідомила пресслужба Калуської міськради.

 

 

Виконком надав дозвіл на спорудження меморіального комплексу «Борцям за волю України» та дозвіл на проведення відкритого архітектурного конкурсу на найкращий його проєкт. Також рішенням затвердили умови конкурсу й склад конкурсної комісії, яка визначатиме найкращу проєктну пропозицію. Головою комісії став міський голова Андрій Найда.

 

Як зазначено в рішенні виконкому, завдання конкурсу – пошук найкращої концептуальної ідеї високомистецького архітектурно-пластичного рішення меморіального комплексу «Борцям за волю України» та прилеглої до нього території. Термін проведення конкурсу – п’ять місяців. Для відзначення найкращого проєкту встановили премію у 20 тисяч гривень, премію за друге місце – 7 тисяч гривень, за третє – 3 тисячі гривень.

 

Як ішлося під час засідання виконкому, реалізація такого проєкту може коштувати 10 мільйонів гривень. Конкурс планують оголошувати не раніше січня 2022 року, щоб під час планування бюджету на наступний рік передбачити фінансування й на заохочення учасників конкурсу, й на сам пам’ятник.

 

 

Зазначимо, на початку липня міська влада вже оприлюднила візуалізацію можливого вигляду меморіального комплексу на бульварі Незалежності. Як пояснив перший заступник міського голови Мирослав Тихий, її напрацювали спільно з громадськими діячами й організаціями Калуша.

 

 

Згідно з цим проєктом, передбачене встановлення пам’ятника «Борцям за незалежність», облаштування центральної площі, скверу та пішохідних доріжок. Мініверсію скульптури виготовив скульптор Ігор Семак. Візуалізацію меморіального комплексу розробив архітектор Василь Тимків.

 

 

Ігор Семак зазначив, що постаттю скульптури в бронзі вирішив зобразити жінку – Україну, одягнену в національний одяг, яка тримає державний герб. Зверху заплановане зображення голуба, який символізує зіслання Святого Духа. Позаду скульптури стоятимуть п’ять бетонних конструкцій, на яких будуть міститися відомості про різні історичні періоди, а саме: про козацьку добу, опришків, січових стрільців, УПА, проголошення незалежності та російсько-українську війну на сході України.

 

Презентуючи візуалізацію, Василь Тимків зазначив, що пропонована висота пам'ятника - 3,5-4 метри, а загальна висота меморіалу – близько 7 м.

 

За словами Мирослава Тихого, один варіант меморіального комплексу вже є. Основні видатки за цим проєктом – не на сам меморіал, а на благоустрій прилеглої території. Тим часом конкурс вирішили провести, бо така вимога передбачена законодавством і місто матиме більше варіантів для вибору.

 

Фото facebook.com/kalushcity, vikna.if.ua

26.08.2021

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