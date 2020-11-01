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Неділя, Листопад 1, 2020 - 00:30
До теми
10 тисяч російських бойовиків для Каталонії
Росія готова була надати сецесійникам Каталонії грошову й навіть військову підтримку? Принаймні така інформація випливла зі свідчень активістів каталонської відрубності.
30.10.20
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У світі
Відраза й моральність – пов'язані
Моральні дилеми посилюють реакцію на неприємні запахи.
30.10.20
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Наука
«Фіделіо»: модуси емпатії
©Аделіна Єфіменко
У Лондонській Королівській опері прем'єра опери «Фіделіо» відбулася незадовго до всесвітнього локдауну. Постановку здійснив Тобіас Кратцер, котрого фаховий оперний журнал Opernwelt за результатами опитування п'ятдесяти провідних німецьких музичних критиків оголосив «Режисером Року 2020».
30.10.20
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Штука
На українській не заробиш
Ілько ЛЕМКО
Прикро слухати тих, які не вірять в українську мову в Україні – бо впевнені, що навіть проукраїнська авдиторія, краще сприйме їх російською мовою. Це справді якийсь дурдом...
29.10.20
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Україна
Андрей Шептицький і чотири історичні епохи
Сергій ГЕРМАН
Усе його життя проходило під знаком повсякденної боротьби за християнські ідеали – любов до ближнього, мир, злагоду, вирозумілість, об’єднання
29.10.20
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Минуле
Це не те, що ви думаєте
Ігор та Пітер Померанцеви
Це не ще одне видання про пропаганду, маніпуляції та фейки і не спроба описати інформаційні війни. Це про те, як пропаганда прагне сформувати наші найглибші думки та почуття — ще до того, як ми встигнемо вдатися до опору
28.10.20
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Штука
Статевий світ Галичини
Юрій Винничук
Cексуальне життя довоєнної Галичини буяло у всьому своєму розмаїтті: гомосексуальні подружжя, життя без шлюбу, подружні багатокутники, оргії...
28.10.20
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Дискурси
Світ та Україна: фазовий перехід
Валерій Пекар
Є два великі сценарії, за якими можна рухатися далі: Нове Просвітництво і Нова Інквізиція. І ключовим словом тут є «складність»: складність мислення і складність відповідей.
28.10.20
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Україна