INSO-Львів запрошує на концерт і відкриту репетицію.

27 серпня симфонічний оркестр «INSO-Львів» дасть перший після 5-місячної паузи концерт – І’mпульс – у великому складі у спеціально трансформованому концертному залі Львівської національної філармонії. А 23 серпня музиканти запрошують охочих на відкриту репетицію.

Фото: philharmonia.lviv.ua

Відкрита репетиція відбудеться 23 серпня о 15:00 у великому залі Львівської національної філармонії. Кількість квитків на неї обмежена – 20.

У програмі ж запланованого на 27 серпня концерту поряд із 5-ю симфонією Людвіга ван Бетховена, 250-річчя якого відзначаємо цьогоріч, музиканти виконають «Українську сюїту» для симфонічного оркестру Андрія Гнатишина – маловідомого в Україні львівського композитора, який розпочав своє навчання у Станіслава Людкевича, а завдяки особистій стипендії Митрополита Андрея Шептицького продовжив його у Новій Віденській консерваторії.

Диригуватиме концертом українець Ярослав Шемет, який приїхав до Львова з Польщі спеціально для участі у проєкті. Це не перший творчий експеримент маестро й оркестру. Зокрема, в умовах суворого карантину було підготовлено, записано і представлено музичний дебют увертюри до опери Дж. Верді La Forza del Destino в режимі «залишайся вдома».

Цей досвід Ярослав Шемет описав так: «Коли людина опиняється дійсно у безвихідній ситуації – народжуються найкращі ідеї». Тож оркестр INSO-Львів спільно з Ярославом Шеметом шукають нових можливостей для творення музики в час карантинних обмежень і донесення її до слухача.

У залі філармонії продумали нове нестандартне розміщення музикантів, враховуючи узагальнений досвід європейських оркестрів і вимог постанови Кабінету Міністрів України № 392. Таке розміщення також дає змогу виконання повноцінного симфонічного репертуару.

«Ми починаємо працювати в тестовому режимі, в нових реаліях. Ми прагнемо живих зустрічей з глядачем, обміну емоціями та енергіями. Ця подія – імпульс до дії в напрацюванні рішень», – зазначила Іоланта Пришляк, голова правління оркестру «INSO-Львів», заступниця генерального директора Львівської національної філармонії.

Фото: philharmonia.lviv.ua

Ведучий концерту – Володимир Бєглов. Початок концерту 27 серпня – о 19:00. Продаж квитків – у форматі онлайн-аукціону на офіційній сторінці оркестру в Facebook. Концерт також транслюватимуть наживо: на YouTube-каналі та на сторінці оркестру в Facebook.