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Чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий?
Сковорода
До теми
Травма і учасницький перформанс:
Простір театру, зокрема, учасницького перформансу добре надається для того, аби в ньому говорили й взаємодіяли на важливі теми. Тому це нормально під час перформансу торкатися складних переживань й потрапляти у точки взаємного психологічного дискимфорту. Але до такої взаємодії мають бути підготовлені всі.
13.07.24
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Штука
Читач Сервантеса
Василь МАХНО
П'ятдесятисемирічний вайлуватий Дмитро Попадин винаймав однокімнатну хрущовку в будинку біля залізничної колії... Оповідання
13.07.24
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Дискурси
Зауваги до природи мистецьких актів
Тарас Возняк
Мистецтво як креаційний акт, який охоплює собою не лише відображення на-явного, але і сам акт споглядання та збирання феноменів у цілості
12.07.24
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Дискурси
Що робити з Байденом?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Більшість американців не хочуть бачити наступним президентом ні Байдена, ні Трампа. Проте останнього принаймні акцептують у власній Республіканській партії. З Байденом же ситуація значно критичніша.
12.07.24
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У світі
Легше не буде, хіба цікавіше
Тарас Прохасько
Пропустити стихію крізь себе, не чинячи перешкод невдоволення, не злитися, а самому продукувати стільки тепла, що аж гаряча стихія проноситиметься крізь
11.07.24
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Дискурси
Дитинство в Радянській Україні (3)
Роман Мацюк
Пам'ятаю твердження батька, якого тоді не міг зрозуміти: "Якщо колись повстане незалежна Україна, то держава буде ще більш куревською, аніж під Совєтами"
11.07.24
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Минуле
Свіжий вітер літератури
Цього року фестиваль у Львові продовжує традицію проведення спецпроєкту “Місяць авторських читань: пліч-о-пліч”, завдяки якому, ми матимемо змогу відчути свіжий вітер чеської і української літератури серед липневої спеки.
11.07.24
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Штука
«Тартюф» Оскараса Коршуноваса
Комедія «Тартюф» Мольєра від всесвітньо відомого литовського режисера Оскараса Коршуноваса – стильна, сучасна і надзвичайно актуальна постановка на Великій сцені театру 13 та 14 липня завершуватиме сезон 2023/2024 у Національному театрі імені Марії Заньковецької.
10.07.24
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Штука