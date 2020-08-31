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З першою осінньою прохолодою життя починається спочатку
Френсіс Фіцджеральд
До теми
Компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат
Neuralink показала, як чип, який вживили свині просто у мозок, здатен транслювати її "думки".
31.08.20
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Наука
Про що наші сни?
Аналіз понад 24 000 описів сновидінь підтвердив теорію безперервності.
30.08.20
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Наука
Королева
Василь МАХНО
-не забувай – каже – що тут кропива в зеленій спідниці – у білому комірці подивися – це шершневі крила тріпотять над нею як прапорці
29.08.20
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Дискурси
Від себе і до себе
Олександр Юдін
Українська джазографія може похвалитися новим і цікавим надбанням, а точніше, джазографія української джазової діаспори, оскільки йдеться про дебютний альбом під назвою «Dykyi Lys» української джазової співачки й композиторки Ганни Гринів, яка мешкає в Берліні.
28.08.20
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Штука
Анкара-Атени: вуглеводневий конфлікт
Максим МУЛЯР
Між Грецією та Туреччиною ледь не дійшло до збройної сутички. На кону велетенські поклади нафти й газу в Середземному морі.
28.08.20
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У світі
Шляхетність
Ілько ЛЕМКО
У нього було все: європейська слава, любов публіки, гроші і всі радощі життя. Але ось ворог напав на його країну, і він, ані хвилини не вагаючись, пішов воювати. І куля снайпера скосила цого...
28.08.20
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Україна
Біль і розпач у вільному доступі
Автор книги "Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року" виклав в онлайн документи зі львівських архівів, що лягти в основу дослідження.
27.08.20
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Галичина
Вони посеред нас
Тарас Прохасько
Ще мій дзядьо говорив про певну категорію людей, які хочуть добре їсти, нічого не робити і бити інших. З таких формуються усі загони особливого призначення усіх країн світу.
27.08.20
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Дискурси