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Марсель Барбо «Шипшина» (1946)
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Марсель Барбо «Шипшина» (1946)
Субота, Серпень 29, 2020 - 10:15
До теми
Від себе і до себе
Олександр Юдін
Українська джазографія може похвалитися новим і цікавим надбанням, а точніше, джазографія української джазової діаспори, оскільки йдеться про дебютний альбом під назвою «Dykyi Lys» української джазової співачки й композиторки Ганни Гринів, яка мешкає в Берліні.
28.08.20
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Штука
Анкара-Атени: вуглеводневий конфлікт
Максим МУЛЯР
Між Грецією та Туреччиною ледь не дійшло до збройної сутички. На кону велетенські поклади нафти й газу в Середземному морі.
28.08.20
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У світі
Наднова винна в масовому вимиранні?
Зоряний вибух міг спричинити смертельне розрідження озону 360 мільйонів років тому.
27.08.20
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Наука
В пазурах раціоналізму
Євген Маланюк
Ціле життя Франко тримав в собі на ланцюгах розуму свій велетенський поетичний дар, мов скованого Прометея. Держав він дух свій пазурями раціоналізму
27.08.20
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Минуле
Галицькі німці
Галина Петросаняк
Галицькі німці видають газету, чимало книжок, покажчиків, брошур, фотоальбомів з найцікавішими старими фотографіями з Галичини, збірники пісень і віршів, словники діалектів, розвідок про художників і їхні твори тощо, не бракує і справжніх наукових розвідок.
26.08.20
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Штука
Івахнівецькі товтри – недосліджена історія
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Надзбручанські гори вважали священними з сивої давнини. Втім територія Збручанського культового центру, ймовірно, була значно більшою, аніж дотепер прийнято вважати.
26.08.20
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Галичина
5:6 на користь Голіафа
Ганна Улюра
Спорт і політика – одна з улюблених тем Єрґовича. Він часто пише, що на футбольному полі вершиться політика й уболівальники надають спортивному змаганню статусу такої собі мікро-війни двох держав. Вибір команди, за яку уболіваєш, дорівнює вибору армії, за яку ідеш воювати. Спорт і є політикою. І завжди передбачає вибір.
25.08.20
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Штука
Росію переможемо не танками
Володимир СЕМКІВ
Росія не тільки не відмовилася від наміру перекроїти Україну на свій лад, а й ретельно відточує усі наявні важелі.
25.08.20
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Україна