Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Успіння Пресвятої Богородиці
головна
Успі́ння Пресвятої Богородиці
П'ятниця, Серпень 28, 2020 - 08:30
До теми
Від себе і до себе
Олександр Юдін
Українська джазографія може похвалитися новим і цікавим надбанням, а точніше, джазографія української джазової діаспори, оскільки йдеться про дебютний альбом під назвою «Dykyi Lys» української джазової співачки й композиторки Ганни Гринів, яка мешкає в Берліні.
28.08.20
|
|
Штука
Наднова винна в масовому вимиранні?
Зоряний вибух міг спричинити смертельне розрідження озону 360 мільйонів років тому.
27.08.20
|
|
Наука
Галицькі німці
Галина Петросаняк
Галицькі німці видають газету, чимало книжок, покажчиків, брошур, фотоальбомів з найцікавішими старими фотографіями з Галичини, збірники пісень і віршів, словники діалектів, розвідок про художників і їхні твори тощо, не бракує і справжніх наукових розвідок.
26.08.20
|
|
Штука
5:6 на користь Голіафа
Ганна Улюра
Спорт і політика – одна з улюблених тем Єрґовича. Він часто пише, що на футбольному полі вершиться політика й уболівальники надають спортивному змаганню статусу такої собі мікро-війни двох держав. Вибір команди, за яку уболіваєш, дорівнює вибору армії, за яку ідеш воювати. Спорт і є політикою. І завжди передбачає вибір.
25.08.20
|
|
Штука
Ушльопки
Андрій ЛЮБКА
Вчора кожен мав такий День Незалежності, на який заслуговує. Хтось – марш із захисниками України, а хтось розвлєкався шльопками від напівголих пєвіц ротом.
25.08.20
|
|
Дискурси
Поліфонічна нація
Ярина ВИННИЦЬКА
Ми таки живемо на дві країни: одна тусує на дешевому корпоративчику, інша марширує Ходою Гідності. І ці дві країни неможливо зшити
24.08.20
|
|
Дискурси
(Не)жіноча історія у портретах
Ліля Берник
Жіночу історію Тернополя ніхто не досліджував. Є окремі згадки, виринають імена чи події, проте чогось глибшого нема.Ті, про котрих ми знаємо, котрі змогли «засвітитися» — яскраві особистості, сильні духом, їх бодай якийсь час підтримував хтось із близьких.
24.08.20
|
|
Штука
В українців
Андрій Бондар
Ми припиняємо ходу за крок до перемоги. Ми довго відчуваємо біль, але не пам'ятаємо, звідки він. Ми намагаємося грати чужі ролі, ніби десь існує наша істинна роль
24.08.20
|
|
Дискурси