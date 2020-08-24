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...сумні, немов криниці дно студене...
Іван Франко
До теми
В українців
Андрій Бондар
Ми припиняємо ходу за крок до перемоги. Ми довго відчуваємо біль, але не пам'ятаємо, звідки він. Ми намагаємося грати чужі ролі, ніби десь існує наша істинна роль
24.08.20
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Дискурси
У житті завжди є місце празнику… і халепі
Юрко ТИМЧУК
Тестостерон, естроген і інші адреналіни регулярно бігають в тілі країни, яка дорослішає дуже помалу. Можливо, і з’явиться український Мойсей і скаже: «Прийшли». А поки що йдемо і збираємо гормони. Огляд тижня
24.08.20
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Україна
Вчені відстежують аномалію у магнітосфері
Магнітне поле Землі – це щит, що захищає її від згубної космічної радіації. Але цей «щит» має слабке місце.
23.08.20
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Наука
Новий вид смакових клітин
Клітини «широкого профілю» впливають на смакові сигнали від інших сенсорних клітин на язику.
22.08.20
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Наука
Садгора, 1983 – 2020
Юрій Андрухович
«Хто пройшов Садгору, виживе і в Бухенвальді» – безіменному авторові навряд чи спадало на думку, що насправді тут значно більше конотацій. І значно жахніших
21.08.20
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Дискурси
100-ліття Зальцбурзького фестивалю
©Аделіна Єфіменко
Зальцбурґ не побоявся відкрити в серпні всі двері Фестшпільгауса, незважаючи на небезпеку поширення вірусу, в той час, як більшість театрів світу перебувають у стані летаргії. Стояти перед лицем смерті для Зальцбурґа – не кураж, а величезна відповідальність за життя мистецтва і за життя митців.
21.08.20
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Штука
Третя спроба Байдена
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Шанси Джо Байдена стати наступним президентом нині оцінюють у 87%. Чи в разі своєї перемоги він буде для України кориснішим главою найсильнішої держави світу?
21.08.20
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У світі
Якби ми жили мільйон років?
Аві Леб
Дві думки одразу приходять до голови: академікам не можна так довго перебувати на посадах і жоден торт не вмістить стільки свічок.
21.08.20
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Наука