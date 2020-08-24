...сумні, немов криниці дно студене...

100-ліття Зальцбурзького фестивалю

©Аделіна Єфіменко

Зальцбурґ не побоявся відкрити в серпні всі двері Фестшпільгауса, незважаючи на небезпеку поширення вірусу, в той час, як більшість театрів світу перебувають у стані летаргії. Стояти перед лицем смерті для Зальцбурґа – не кураж, а величезна відповідальність за життя мистецтва і за життя митців.