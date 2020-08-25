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Каліграма
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Каліграма Ґійома Аполінера, що народився 140 років тому
Вівторок, Серпень 25, 2020 - 21:30
До теми
У житті завжди є місце празнику… і халепі
Юрко ТИМЧУК
Тестостерон, естроген і інші адреналіни регулярно бігають в тілі країни, яка дорослішає дуже помалу. Можливо, і з’явиться український Мойсей і скаже: «Прийшли». А поки що йдемо і збираємо гормони. Огляд тижня
24.08.20
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Україна
Носороги йдуть
Васіль Бикав
Притча про війну з носорогами з останньої прижиттєвої збірки білоруського класика напрочуд актуальна нині, через два десятиліття після створення
23.08.20
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Дискурси
Вчені відстежують аномалію у магнітосфері
Магнітне поле Землі – це щит, що захищає її від згубної космічної радіації. Але цей «щит» має слабке місце.
23.08.20
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Наука
Новий вид смакових клітин
Клітини «широкого профілю» впливають на смакові сигнали від інших сенсорних клітин на язику.
22.08.20
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Наука
Садгора, 1983 – 2020
Юрій Андрухович
«Хто пройшов Садгору, виживе і в Бухенвальді» – безіменному авторові навряд чи спадало на думку, що насправді тут значно більше конотацій. І значно жахніших
21.08.20
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Дискурси
Третя спроба Байдена
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Шанси Джо Байдена стати наступним президентом нині оцінюють у 87%. Чи в разі своєї перемоги він буде для України кориснішим главою найсильнішої держави світу?
21.08.20
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У світі
Якби ми жили мільйон років?
Аві Леб
Дві думки одразу приходять до голови: академікам не можна так довго перебувати на посадах і жоден торт не вмістить стільки свічок.
21.08.20
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Наука
Пролітаючи над: Костел Святої Трійці у Родатичах
Ігор МАРТИНІВ
У післявоєнні роки в костелі містився колгоспний склад, а пізніше його вирішили переоблаштувати під сільський клуб. Селяни злякалися гніву Божого і не зважилися
21.08.20
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Галичина