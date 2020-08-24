Манливе щастя втеч у сизий жах повите

У житті завжди є місце празнику… і халепі

Юрко ТИМЧУК

Тестостерон, естроген і інші адреналіни регулярно бігають в тілі країни, яка дорослішає дуже помалу. Можливо, і з’явиться український Мойсей і скаже: «Прийшли». А поки що йдемо і збираємо гормони. Огляд тижня