Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
курбе-відчай
головна
"Відчай". Автопортрет Гюстава Кюрбе
Вівторок, Серпень 25, 2020 - 09:15
До теми
Носороги йдуть
Васіль Бикав
Притча про війну з носорогами з останньої прижиттєвої збірки білоруського класика напрочуд актуальна нині, через два десятиліття після створення
23.08.20
|
|
Дискурси
Вчені відстежують аномалію у магнітосфері
Магнітне поле Землі -- це щит, що захищає її від згубної космічної радіації. Але цей «щит» має слабке місце.
23.08.20
|
|
Наука
Новий вид смакових клітин
Клітини «широкого профілю» впливають на смакові сигнали від інших сенсорних клітин на язику.
22.08.20
|
|
Наука
Серпокрилець
Василь МАХНО
...залишаючи слід на сферичнім полумиску неба на телескопах – у нас на очах на чорноземах серпневих на стернях – на темних річках
22.08.20
|
|
Дискурси
Третя спроба Байдена
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Шанси Джо Байдена стати наступним президентом нині оцінюють у 87%. Чи в разі своєї перемоги він буде для України кориснішим главою найсильнішої держави світу?
21.08.20
|
|
У світі
Якби ми жили мільйон років?
Аві Леб
Дві думки одразу приходять до голови: академікам не можна так довго перебувати на посадах і жоден торт не вмістить стільки свічок.
21.08.20
|
|
Наука
Нестримний підйом «гомо медіокріс»
Кармен Посадас
Чи, бува, не прийшло це королівство посередностей навічно? Бо як добре і погане оцінюється за кількістю лайків — трудно ставити на доброчесність
20.08.20
|
|
Дискурси
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": що не так із критикою майбутнього меморіалу?
Вікторія ХІТЕРЕР
Дивна відповідь на засторогу Мирослава Мариновича, що створення Меморіалу за російські гроші – це питання нашої національної безпеки
20.08.20
|
|
Україна