Хай б'є годинник ніч настає. Минають дні а я ще є

Ґійом Аполлінер

До теми

Носороги йдуть
Васіль Бикав
Притча про війну з носорогами з останньої прижиттєвої збірки білоруського класика напрочуд актуальна нині, через два десятиліття після створення
23.08.20 | | Дискурси
Вчені відстежують аномалію у магнітосфері
Магнітне поле Землі -- це щит, що захищає її від згубної космічної радіації. Але цей «щит» має слабке місце.
23.08.20 | | Наука
Новий вид смакових клітин
Клітини «широкого профілю» впливають на смакові сигнали від інших сенсорних клітин на язику.
22.08.20 | | Наука
Серпокрилець
Василь МАХНО
                      ...залишаючи слід  на сферичнім полумиску неба на телескопах – у нас на очах на чорноземах серпневих                    на стернях – на темних річках                   
22.08.20 | | Дискурси
Третя спроба Байдена
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Шанси Джо Байдена стати наступним президентом нині оцінюють у 87%. Чи в разі своєї перемоги він буде для України кориснішим главою найсильнішої держави світу?
21.08.20 | | У світі
Якби ми жили мільйон років?
Аві Леб
Дві думки одразу приходять до голови: академікам не можна так довго перебувати на посадах і жоден торт не вмістить стільки свічок. 
21.08.20 | | Наука
Нестримний підйом «гомо медіокріс»
Кармен Посадас
Чи, бува, не прийшло це королівство посередностей навічно? Бо як добре і погане оцінюється за кількістю лайків — трудно ставити на доброчесність
20.08.20 | | Дискурси
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": що не так із критикою майбутнього меморіалу?
Вікторія ХІТЕРЕР
Дивна відповідь на засторогу Мирослава Мариновича, що створення Меморіалу за російські гроші – це питання нашої національної безпеки
20.08.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.