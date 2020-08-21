Маковецький «Вікно»

Чи завше середина золота?

Ілько ЛЕМКО

Кажуть, що кепсько розглядати світ лише у крайнощах, у контрастах, тобто з позиції чорно-білої, бо це виглядає дуже примітивно. Але чи надається Україна для застосування цієї мудрості?