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Куїнджї-дніпро
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Місячна ніч на Дніпрі. Архип Куїнджі. 1880 рік
Четвер, Серпень 20, 2020 - 09:15
До теми
«Pentecost» у демнянському костелі
Перший театр у рамках проекту «Під Зорею Пінзеля» відкриє свій 101-й театральний сезон виставою «Pentecost» ув автентичних декораціях костелу Матері Божої в селі Демня Миколаївського району на Львівщині.
19.08.20
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Штука
Прийшов Спас – пішло літо від нас
Анастасія КРИВЕНКО
Преображення Господнє, більш відоме в народі як Спаса. Дослідники ще наприкінці ХІХ століття неодноразово стверджували, що за світоглядною наповненістю це свято посідає третє місце після Різдва та Паски.
19.08.20
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Галичина
Де Річард Левове Серце бився з Саладином?
Археологи ідентифікували місце битви при Арзуфі під час Третього хрестового походу.
18.08.20
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Наука
Повернення національних символів
Віктар Мартінович
Все, що відбувається в Білорусі, – вичерпна відповідь на питання про долю мови, національних символів по тім, як ця 26-річна шизуха закінчиться
18.08.20
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Дискурси
За наш шчот
Андрій Бондар
Нині реальним білоруським "шчотом" може стати участь у демонтажі самої Росії. Чи вистачило їм двадцяти років для усвідомлення своєї історичної місії, покаже майбутнє. Жыве Беларусь!
17.08.20
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Дискурси
З легко прихованим песимізмом
Юрко ТИМЧУК
Згідно з новітніми політичними традиціями, і апокаліпсис треба зустріти з позитивним налаштуванням. А якщо в потрібному місці знайдеться піаніно, то все буде геть добре. Огляд тижня
17.08.20
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Україна
Печінка працює інакше, ніж вважали
Дифузія, а не потік, переносить складові жовчі з найтонших каналів.
17.08.20
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Наука
Як виникає співпраця видів?
Науковці з’ясували, чому організми помагають одне одному.
16.08.20
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Наука