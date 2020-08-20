Куїнджї-дніпро

З легко прихованим песимізмом

Юрко ТИМЧУК

Згідно з новітніми політичними традиціями, і апокаліпсис треба зустріти з позитивним налаштуванням. А якщо в потрібному місці знайдеться піаніно, то все буде геть добре. Огляд тижня