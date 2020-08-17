Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Ниці духом потребують деспотизму, аби лоскотати собі нерви
Оноре де Бальзак
До теми
Печінка працює інакше, ніж вважали
Дифузія, а не потік, переносить складові жовчі з найтонших каналів.
17.08.20
|
|
Наука
Як виникає співпраця видів?
Науковці з’ясували, чому організми помагають одне одному.
16.08.20
|
|
Наука
Коротка історія англійської поезії
Василь МАХНО
на ровері промчиться Філіп Ларкін і він покаже як в високих вікнах любов і смерть сплітаються в одне
15.08.20
|
|
Дискурси
Подивитись на світ очима трилобіта
Учені реконструювали зір істоти, що жила майже пів мільярда років тому.
15.08.20
|
|
Наука
Зберегти не можна знищити
Анна ГЕРИЧ
На Львівщині створюють нове управління охорони культурної спадщини. Яким воно має бути?
14.08.20
|
|
Галичина
СКОБ
Тарас Прохасько
Все має своє призначення – рано чи пізно виявляти свої можливості. Тому очищена інтелігенція виявляється у визнанні існування намірів, які відрізняються від тих, які ведуть тебе.
13.08.20
|
|
Дискурси
Чи є в білорусів «протестний ґен»?
Максим МУЛЯР
Що краще: диктатор Лукашенко чи прихід нового лідера, що може бути засланим російським козачком? На тлі спровокованого протестами відродження питання втрачає сенс.
13.08.20
|
|
У світі
Y-хромосома – не вимре
Контрольна функція мейозу може зробити чоловічу статеву хромосому такою, що не зникне в процесі еволюції.
13.08.20
|
|
Наука