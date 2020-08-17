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Вілл Баумейстер. Теніс
Понеділок, Серпень 17, 2020 - 09:00
До теми
Як виникає співпраця видів?
Науковці з’ясували, чому організми помагають одне одному.
16.08.20
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Наука
Коротка історія англійської поезії
Василь МАХНО
на ровері промчиться Філіп Ларкін і він покаже як в високих вікнах любов і смерть сплітаються в одне
15.08.20
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Дискурси
Подивитись на світ очима трилобіта
Учені реконструювали зір істоти, що жила майже пів мільярда років тому.
15.08.20
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Наука
Чи є в білорусів «протестний ґен»?
Максим МУЛЯР
Що краще: диктатор Лукашенко чи прихід нового лідера, що може бути засланим російським козачком? На тлі спровокованого протестами відродження питання втрачає сенс.
13.08.20
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У світі
Y-хромосома – не вимре
Контрольна функція мейозу може зробити чоловічу статеву хромосому такою, що не зникне в процесі еволюції.
13.08.20
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Наука
Катерина Сюріна і Чарльз Кастроново
Аделіна Єфіменко
Дороги назад не буває. Здавалося, що пандемія знищила оперу. Але, напевно, з'являться нові жанри. Поки що не можна сказати, які саме, але звичної для нас опери вже не буде. Режисерам, диригентам і співакам доведеться стати гнучкішими. У періоди криз завжди з'являється щось нове.
13.08.20
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Штука
Евген Косевич: за українську державність і університет
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Знакову роль в історії відіграють не лише видатні особистості, а й такі, які на позір залишають малопомітний для загалу слід
13.08.20
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Минуле
Beautiful Карпати
Олена БУДЬКО
Замки, музеї, екологія й туризм: на Галичині реалізують іще 23 ініціативи карпатських громад.
13.08.20
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Галичина