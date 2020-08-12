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Повторять фразу багато разів і починають усвідомлювати, що вона може бути правдою
Веллс
До теми
Някрошюс, карантин і спів
Маґдалена Важеха
Мала з Някрошюсом добру співпрацю. Ми обидвоє були доволі впевнені у своїх переконаннях. В «Дзядах» Адама Міцкевича це особливо відчувалося. Потім був «Шлюб» Ґомбровича і планувався «Король Лір» Шекспіра. Робота з цим режисером була особливою пригодою і дуже шкода, що вона вже ніколи не зможе повторитись.
12.08.20
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Штука
Література як запит життя
Софія АНДРУХОВИЧ
Для мене не так важливо, що саме розповідати, для мене набагато важливіше, як розповідати. І що ця розповідь робить з тим, хто розповідає, і з тим, хто слухає.
11.08.20
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Штука
Чому дивитись на себе в Zoom так незвично?
Сара Данфі-Лелі
Ще немовлята розуміють: у дзеркалі – вони самі. Але в онлайні не все так просто.
11.08.20
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Наука
Про діонісійську природу джазу
Макс Лан
Мені діонісійство ближче – і джаз того потребує – коли тобі треба пуститись берега і зайти туди, де ще толком не був. Зрештою, з поезією те саме: я не керую свідомо продукцією віршів і тематикою.
10.08.20
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Штука
Всесвіт – однорідніший, ніж вважали
Вимірювання розподілу матерії засвідчують принаймні 8 % відхилення від стандартної моделі.
10.08.20
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Наука
Проблеми набрякають
Юрко ТИМЧУК
Різноманітні фрукти-овочі мусять достигнути до потрібної кондиції. Щось подібне коїться і з трафунками у сфері, яка в нас називається політикою.
10.08.20
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Україна
Хто написав "Народні оповідання" Марка Вовчка?
Юрій Бойко-Блохин
Начисто переписаний текст належав Марії Марковичці. Але що ховається за завісою чистовика, залишається мряковинною загадкою, про яку в радянські часи навіть не згадували
10.08.20
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Минуле
Проєкт фабрики гамма-випромінювання на ЦЕРН
Поєднання іонних променів та гамма-випромінювання може дати новий погляд на атом.
08.08.20
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Наука