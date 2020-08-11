Література як запит життя

Софія АНДРУХОВИЧ

Для мене не так важливо, що саме розповідати, для мене набагато важливіше, як розповідати. І що ця розповідь робить з тим, хто розповідає і з тим, хто слухає. І для чого той, хто розповідає, розповідає це, і для того той, хто слухає, її слухає. І в який спосіб це відбувається.