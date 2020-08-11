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Мінськ
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Мінськ (знимка С.Гапона)
Вівторок, Серпень 11, 2020 - 23:00
До теми
Література як запит життя
Софія АНДРУХОВИЧ
Для мене не так важливо, що саме розповідати, для мене набагато важливіше, як розповідати. І що ця розповідь робить з тим, хто розповідає і з тим, хто слухає. І для чого той, хто розповідає, розповідає це, і для того той, хто слухає, її слухає. І в який спосіб це відбувається.
11.08.20
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Штука
Чому дивитись на себе в Zoom так незвично?
Сара Данфі-Лелі
Ще немовлята розуміють: у дзеркалі – вони самі. Але в онлайні не все так просто.
11.08.20
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Наука
Про діонісійську природу джазу
Макс Лан
Мені діонісійство ближче – і джаз того потребує – коли тобі треба пуститись берега і зайти туди, де ще толком не був. Зрештою, з поезією те саме: я не керую свідомо продукцією віршів і тематикою.
10.08.20
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Штука
Всесвіт – однорідніший, ніж вважали
Вимірювання розподілу матерії засвідчують принаймні 8 % відхилення від стандартної моделі.
10.08.20
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Наука
Проєкт фабрики гамма-випромінювання на ЦЕРН
Поєднання іонних променів та гамма-випромінювання може дати новий погляд на атом.
08.08.20
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Наука
Життя просте
Василь МАХНО
таке ось поєднання їхнього з нашим така ось розмова молодших зі старшим таке ось життя просте
08.08.20
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Дискурси
Кіт, приязний до Зеленського
Володимир СЕМКІВ
Американський Сенат розглянув кандидатуру Кіта Дейтона на вакантну вже понад рік посаду посла США в Україні.
08.08.20
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Україна
Математик, який надав фізиці нової форми
Давид Кастельвеккі
Баррі Саймон відніс феномен, який шокував фізиків, до топології – галузі математики, яка вивчає форми.
07.08.20
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Наука