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Гриневич-пуск
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"Кастинг". Сергій Гріневич. Гродно (Білорусь). 2012 рік
Вівторок, Серпень 11, 2020 - 10:00
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Чому дивитись на себе в Zoom так незвично?
Сара Данфі-Лелі
Ще немовлята розуміють: у дзеркалі – вони самі. Але в онлайні не все так просто.
11.08.20
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Наука
Всесвіт – однорідніший, ніж вважали
Вимірювання розподілу матерії засвідчують принаймні 8 % відхилення від стандартної моделі.
10.08.20
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Наука
Проєкт фабрики гамма-випромінювання на ЦЕРН
Поєднання іонних променів та гамма-випромінювання може дати новий погляд на атом.
08.08.20
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Наука
Життя просте
Василь МАХНО
таке ось поєднання їхнього з нашим така ось розмова молодших зі старшим таке ось життя просте
08.08.20
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Дискурси
Кіт, приязний до Зеленського
Володимир СЕМКІВ
Американський Сенат розглянув кандидатуру Кіта Дейтона на вакантну вже понад рік посаду посла США в Україні.
08.08.20
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Україна
Математик, який надав фізиці нової форми
Давид Кастельвеккі
Баррі Саймон відніс феномен, який шокував фізиків, до топології – галузі математики, яка вивчає форми.
07.08.20
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Наука
Чи слухати закликів до умиротворення Кремля?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Сотня колишніх американських високопосадовців закликає Білий дім вдатися до політики умиротворення Росії. Таке враження, що вони живуть в іншому світі, що події останніх років пройшли поза їхньою увагою.
07.08.20
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У світі
Марек – друг Дрогобича
Єва Райська
Героями своїх піксель-арт зображень митець Олександр Максимов вибирав відомих дрогобичан та дрогобичанок, або добрих друзів міста серед яких — незабутній засновик львівської "Дзиґи" Маркіян Іващишин.
07.08.20
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Штука