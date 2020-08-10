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Понеділок, Серпень 10, 2020 (All day)
До теми
Проєкт фабрики гамма-випромінювання на ЦЕРН
Поєднання іонних променів та гамма-випромінювання може дати новий погляд на атом.
08.08.20
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Наука
Математик, який надав фізиці нової форми
Давид Кастельвеккі
Баррі Саймон відніс феномен, який шокував фізиків, до топології – галузі математики, яка вивчає форми.
07.08.20
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Наука
Чи слухати закликів до умиротворення Кремля?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Сотня колишніх американських високопосадовців закликає Білий дім вдатися до політики умиротворення Росії. Таке враження, що вони живуть в іншому світі, що події останніх років пройшли поза їхньою увагою.
07.08.20
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У світі
Марек – друг Дрогобича
Єва Райська
Героями своїх піксель-арт зображень митець Олександр Максимов вибирав відомих дрогобичан та дрогобичанок, або добрих друзів міста серед яких — незабутній засновик львівської "Дзиґи" Маркіян Іващишин.
07.08.20
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Штука
Якщо розхитати світ
Ганна Улюра
Мудрість від героя роману нобеліанта Кадзуо Ішіґуро звучить так: нікого не треба ні в чому переконувати, просто почекайте, коли помруть опоненти і виросте генерація, певна вашої версії реальності. І назвіть це «історична правда».
06.08.20
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Штука
Львів’яни на найбільшому онлайн-фестивалі класики
15 серпня в Lem Station відбудеться презентація нової музичної формації “Lemberger Solisten” та виконання Симфонії №8 Бетговена в рамках міжнародного фестивалю “BEE250VEN”, присвяченому 250-літтю композитора.
05.08.20
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Штука
Тотальна українізація або смерть
Юрій Винничук
Це тільки українцям не можна українізовуватися примусово, а всім іншим можна робити що завгодно.
05.08.20
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Дискурси
Кому подобаються тирани?
Чому тиранічні керівники мають багато прихильників? Причини, можливо, варто шукати у самих прихильниках і в їхньому дитинстві.
05.08.20
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Наука