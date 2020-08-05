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Коли пес хвостом виляє і в той же час гавкає: як знати, якому кінцю вірити?
Баррі Левінсон
До теми
Львів’яни на найбільшому онлайн-фестивалі класики
15 серпня в Lem Station відбудеться презентація нової музичної формації “Lemberger Solisten” та виконання Симфонії №8 Бетговена в рамках міжнародного фестивалю “BEE250VEN”, присвяченому 250-літтю композитора.
05.08.20
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Штука
Кому подобаються тирани?
Чому тиранічні керівники мають багато прихильників? Причини, можливо, варто шукати у самих прихильниках і в їхньому дитинстві.
05.08.20
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Наука
Фізики – не лірики: ЗНО2020
Володимир СЕМКІВ
Діти із західних областей України завжди на висоті. Кожен сьомий складений на 200 балів іспит – із Львівщини, а рекордні 795 і 798 балів набрали абітурієнти з Франківщини та Рівненщини.
04.08.20
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Галичина
У серці Галичини
Ілько ЛЕМКО
Хоча всі ці радянські адміністративні поділи були штучні, та все ж у головах галичан викристалізувалась ідея Галичини як власне сукупності трьох областей
04.08.20
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Дискурси
Пере/творення органічних структур
Володимир Чорнобай
Картонні пакування, їхні написи, малюнки, колір і фактура накладаються на задані візерунки «Органічних структур» — смислове поле твориться на перетині природного та мануфактурного, архаїчного та сучасного, заданого та стихійного.
04.08.20
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Штука
Макаронович
Юрій Андрухович
Завдання української політики – веселити навколишній світ власною пародійністю. Щоб Шевченкова фраза «сміються ж з України стороннії люди!» ніколи не втрачала актуальності
03.08.20
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Дискурси
Червоно-помаранчева Галичина
Олена БУДЬКО
За новою офіційною класифікацією вся Галичина опинилася в зоні значного поширення COVID-19. Тернопіль уже червоний, а помаранчевим Франківську та Львову залишилося до нього зовсім небагато.
03.08.20
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Галичина
Ротація і бродіння
Юрко ТИМЧУК
Анаеробні ферментативні процеси можуть трапитися і в черепних коробках, результати такого метаболізму переважно найнесподіваніші. Огляд подій тижня в Україні.
03.08.20
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Україна