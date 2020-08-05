Коли пес хвостом виляє і в той же час гавкає: як знати, якому кінцю вірити?

Фізики – не лірики: ЗНО2020

Володимир СЕМКІВ

Діти із західних областей України завжди на висоті. Кожен сьомий складений на 200 балів іспит – із Львівщини, а рекордні 795 і 798 балів набрали абітурієнти з Франківщини та Рівненщини.