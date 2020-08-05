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У людях разом накопичується така жорстокість, якої не може бути в кожного окремо
Севіл
До теми
Львів’яни на найбільшому онлайн-фестивалі класики
15 серпня в Lem Station відбудеться презентація нової музичної формації “Lemberger Solisten” та виконання Симфонії №8 Бетговена в рамках міжнародного фестивалю “BEE250VEN”, присвяченому 250-літтю композитора.
05.08.20
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Штука
Кому подобаються тирани?
Чому тиранічні керівники мають багато прихильників? Причини, можливо, варто шукати у самих прихильниках і в їхньому дитинстві.
05.08.20
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Наука
Пере/творення органічних структур
Володимир Чорнобай
Картонні пакування, їхні написи, малюнки, колір і фактура накладаються на задані візерунки «Органічних структур» — смислове поле твориться на перетині природного та мануфактурного, архаїчного та сучасного, заданого та стихійного.
04.08.20
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Штука
Червоно-помаранчева Галичина
Олена БУДЬКО
За новою офіційною класифікацією вся Галичина опинилася в зоні значного поширення COVID-19. Тернопіль уже червоний, а помаранчевим Франківську та Львову залишилося до нього зовсім небагато.
03.08.20
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Галичина
Ротація і бродіння
Юрко ТИМЧУК
Анаеробні ферментативні процеси можуть трапитися і в черепних коробках, результати такого метаболізму переважно найнесподіваніші. Огляд подій тижня в Україні.
03.08.20
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Україна
Українці біля Тихого океану
Іван Багряний
В час непозбувних протестів на Далекому Сході не зайве нагадати, що писав про його українську ґенезу Іван Багряний три покоління тому
03.08.20
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Минуле
Неандертальцям боліло більше
І, відповідно, люди, що успадкували певний іонний канал від неандертальців, чутливіші до болю.
02.08.20
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Наука
Бітлз як релігія
Ілько ЛЕМКО
Бог і Бітлз – цікава тема і, резюмуючи тему сакральності Бітлз, можна сказати, що їхня творчість є частинкою Божої Благодаті
02.08.20
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Минуле