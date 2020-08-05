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Са Ногейра
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Са Ногейра «Вважай» (1969)
Середа, Серпень 5, 2020 - 00:15
До теми
Ротація і бродіння
Юрко ТИМЧУК
Анаеробні ферментативні процеси можуть трапитися і в черепних коробках, результати такого метаболізму переважно найнесподіваніші. Огляд подій тижня в Україні.
03.08.20
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Україна
Неандертальцям боліло більше
І, відповідно, люди, що успадкували певний іонний канал від неандертальців, чутливіші до болю.
02.08.20
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Наука
Бітлз як релігія
Ілько ЛЕМКО
Бог і Бітлз – цікава тема і, резюмуючи тему сакральності Бітлз, можна сказати, що їхня творчість є частинкою Божої Благодаті
02.08.20
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Минуле
Останні свідки
Артуро Перес-Реверте
Коли вони вмирають, починаємо вмирати ми; поволі зникати зі світу, в якому жили, – немов стара світлина, яка втрачає обриси...
31.07.20
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Дискурси
Незбувна утопія
Юрко ПРОХАСЬКО
Підступ полягав у тому, що якраз тоді, коли для нас усе так добре почало складатися, на самому Заході якось все раптом і обвально закінчилося.
31.07.20
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Дискурси
Американський ляпас для Меркель
Максим МУЛЯР
Америка виводить велику частину свого військового контингенту з Німеччини. Чи потраплять вивільнені американські вояки до Польщі, як це обіцяв Трамп? Дуже сумнівно.
31.07.20
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У світі
В пошуках Янішевського, творця теорії континуумів
Олена БУДЬКО
На Личаківському цвинтарі віднайдено надгробну плиту з могили львівського математика Зиґмунта Янішевського
31.07.20
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Галичина
Кривава здобич любові
Уляна Галич
Однією з численних і безсумнівних чеснот «Розарію» є потужна й оригінальна образна система, неймовірні метафори, якими буквально пронизана тканина збірки. Малігон – майстриня образів, вона творить їх буквально з повітря, бере із тонких енергетичних сфер, вишкрябує із власного нутра, віднаходить в кишенях і старих заплічниках, поміж забутих паперів та листів.
30.07.20
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Штука