Воргол-венера

Колос дезінформації

Моллі МакКю

Якщо ви добре розумієте, чим є ваша країна, за що вона бореться, які має цілі, ким ви є, яка історія вашої родини, то це забезпечує вам надійнішу рамку для сприйняття і опрацювання інформації.