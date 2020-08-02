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Є Доля, якій не можуть перешкодити найбільші зусилля Людської Природи
Джордж Вашинґтон
До теми
Неандертальцям боліло більше
І, відповідно, люди, що успадкували певний іонний канал від неандертальців, чутливіші до болю.
02.08.20
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Наука
Незбувна утопія
Юрко ПРОХАСЬКО
Підступ полягав у тому, що якраз тоді, коли для нас усе так добре почало складатися, на самому Заході якось все раптом і обвально закінчилося.
31.07.20
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Дискурси
Американський ляпас для Меркель
Максим МУЛЯР
Америка виводить велику частину свого військового контингенту з Німеччини. Чи потраплять вивільнені американські вояки до Польщі, як це обіцяв Трамп? Дуже сумнівно.
31.07.20
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У світі
В пошуках Янішевського, творця теорії континуумів
Олена БУДЬКО
На Личаківському цвинтарі віднайдено надгробну плиту з могили львівського математика Зиґмунта Янішевського
31.07.20
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Галичина
Кривава здобич любові
Уляна Галич
Однією з численних і безсумнівних чеснот «Розарію» є потужна й оригінальна образна система, неймовірні метафори, якими буквально пронизана тканина збірки. Малігон – майстриня образів, вона творить їх буквально з повітря, бере із тонких енергетичних сфер, вишкрябує із власного нутра, віднаходить в кишенях і старих заплічниках, поміж забутих паперів та листів.
30.07.20
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Штука
Вовча яма на майбутнє
Тарас Прохасько
Радянське, совєтське ні тоді, ні тепер не здавалося мені якоюсь особливою позанаціональною формацією. Радянське було російським
30.07.20
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Дискурси
Колос дезінформації
Моллі МакКю
Якщо ви добре розумієте, чим є ваша країна, за що вона бореться, які має цілі, ким ви є, яка історія вашої родини, то це забезпечує вам надійнішу рамку для сприйняття і опрацювання інформації.
30.07.20
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Україна
Що визначає щасливі стосунки
П’ять суб’єктивних чинників відіграють особливо важливу роль.
29.07.20
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Наука